Reddit è stato denunciato per non aver rimosso foto di revenge porn pedopornografico

Una vittima di revenge porn ha fatto causa al portale dopo anni passati a monitorare i subreddit in cerca di foto intime di quand’era minorenne condivise dal suo ex fidanzato. Dall’evoluzione di questo caso potrebbero arrivare novità importanti sulla moderazione dei contenuti

(foto: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Reddit è stato denunciata da una persona per aver permesso al suo ex fidanzato di pubblicare ripetutamente, e senza il suo consenso, delle immagini pornografiche che la ritraevano all’età di 16 anni. La donna – a cui è stato applicato lo pseudonimo Jane Doe per proteggerne l’identità – ha dichiarato che “Reddit beneficia consapevolmente dall’applicazione lassista delle sue politiche sui contenuti, anche per la pornografia infantile”.

Secondo la denuncia presentata, l’ex fidanzato della donna avrebbe iniziato a pubblicare su Reddit foto e video a sfondo sessuale che aveva catturato all’insaputa e senza il consenso della vittima all’epoca adolescente.

Nel momento in cui il contenuto di revenge porn è stato individuato dalla donna su Reddit, quest’ultima ha contattato i moderatori del portale chiedendone l’immediata rimozione. Per tutta risposta la vittima si è sentita dire che avrebbe dovuto aspettare “diversi giorni” prima che i contenuti fossero oscurati e rimossi. Nel frattempo il portale continuava a permettere all’ex fidanzato di postare immagini e filmati con un nuovo profilo creato appositamente dopo che Reddit gli aveva bandito quello con cui aveva agito fino ad allora.

“Poiché Reddit si è rifiutato di fornire il suo aiuto, è toccato a Jane Doe monitorare non meno di 36 subreddit – quelli di cui è a conoscenza – che Reddit ha permesso al suo ex fidanzato di utilizzare ripetutamente per pubblicare contenuti di pornografia infantile”, si legge nella denuncia. Il rifiuto di Reddit di agire ha dunque costretto la vittima a passare ore a esaminare alcuni dei subreddit più espliciti in modo da poter individuare i post contenenti le sue immagini da minorenne, avviando poi un contenzioso con la piattaforma per riuscire a rimuoverle.

La donna ora sta cercando di formare una class action che rappresenti altre vittime di vicende simili che hanno visto caricare su Reddit le proprie foto intime, non consensuali, scattate quando erano minorenni.

La denuncia presentata alla Corte del distretto centrale della California, accusa Reddit di distribuire materiale pedopornografico, di non aver segnalato tale materiale e di violare il Trafficking Victims Protection Act. Non è chiaro se l’ex fidanzato – che sarebbe pienamente responsabile per la pubblicazione delle immagini – sia stato citato in giudizio o accusato penalmente, ma in ogni caso la decisione potrebbe segnare un precedente importante nell’evoluzione del dibattito sulla responsabilità legale delle aziende del tech in merito alla rimozione dei contenuti.