reddito-di-cittadinanza:-renzi-all’attacco,-annuncia-referendum-per-abolirlo

Reddito di Cittadinanza: Matteo Renzi, intervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova, ha annunciato una raccolta firme per un referendum con cui chiedere l’abolizione del sussidio

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, annuncia una raccolta firme per un referendum per abolire il Reddito di Cittadinanza intervenendo in streaming al convegno dei dei Giovani imprenditori di Confindustria a Genova. L’ex Premier afferma: “il Governo Conte-Di Maio-Salvini ha prodotto il Reddito di Cittadinanza. Hanno fatto tutta un’operazione che è quella di dire diamo il Reddito di cittadinanza come modello culturale. Ora facciamo passare tutta la discussione sulla giustizia, ma nel 2022 noi partiremo, dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, con una raccolta di firme in tutta Italia per un referendum abrogativo sul Reddito di Cittadinanza, uno strumento che abitua la nuova generazione a vivere di sussidi”, evidenza. “La battaglia sul referendum sul Reddito di cittadinanza la faremo nel 2022 – sottolinea Renzi – ora non presentiamo la proposta in Consiglio dei Ministri, che darebbe noia fastidio e creerebbe disturbi e contrapposizioni”, conclude.