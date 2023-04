Rede Amazônica celebra 10 anos do g1 Roraima

Nesta primeira década, o g1 Roraima inovou e hoje está além da internet. O g1 roraima completou 10 anos de existência

A Rede Amazônica celebrou os 10 anos de implantação do g1 Roraima na noite dessa sexta-feira (31), em Boa Vista. A festa reuniu a equipe de jornalismo local, parceiros e convidados que acreditam no potencial do portal como fonte de notícias no estado.

O g1 Roraima completou 10 anos no dia 22 de março. Nesta primeira década, o portal documentou a história de Roraima com milhares de reportagens sobre os fatos importes no estado, e com recursos abrangentes e dinâmicos: texto, vídeo, fotos, áudios, infográficos – tudo em um único lugar.

Durante a festa, foram homenageados o empresário Haroldo Cathedral, um dos primeiros a investir comercialmente no g1 Roraima, e atual coordenadora de conteúdo por portal, a jornalista Valéria Oliveira, que integra a equipe desde a implantação, em março de 2013.

O diretor executivo da Rede Amazônica em Roraima, Joel Cristian Gomes, destacou a inovação do Grupo Rede Amazônica ao implantar no estado o portal de notícias da Globo.

“Primeiro, a vinda do g1 trouxe a Roraima o jornalismo de credibilidade. Foi uma aposta de inovação da Rede Amazônica para que pudesse ter toda aquela mancha de noticias mentirosas, fake news, tiradas do cenário. Então, esses 10 anos representam isso: um jornalismo com checagem e apuração. Nós estamos muito felizes de poder entregar isso para a sociedade e, hoje, comemorar esses 10 anos”, disse.

Consolidado como o maior portal de notícias do estado e líder em audiência no segmento, o g1 Roraima cobriu os principais fatos nestes 10 anos com compromisso, agilidade, credibilidade e precisão, 24 horas por dia.

E é esta credibilidade que fez com que o empresário Haroldo Cathedral seguisse ano a ano usando o espaço destinado à publicidade para promover sua empresa.

“Acho que o g1 é um órgão que se projetou pela qualidade do seu jornalismo e essa qualidade gera uma credibilidade também nos seus leitores. Isso reflete de uma maneira quase que direta, também nas nossas publicidades. Essa credibilidade faz com que a nossa instituição alcance os nossos objetivos muito rapidamente, que são os nossos clientes”, disse ele na festa.

O portal vai além da internet: está presente nos telejornais da Rede Amazônica, com participação ao vivo de jornalistas que integram a equipe, e contribui com as produções de TV local e nacional.

No g1 Roraima, o leitor tem acesso à informação que importa.

E para levar ao público o conteúdo checado e de qualidade, o g1 Roraima conta com uma equipe multiplataforma, integrado pelos jornalistas Valéria Oliveira (coordenadora e editora de conteúdo) Samantha Rufino e Yara Ramalho (editoras), Caíque Rodrigues (webrepórter), além de Rayane Lima e Gabriel Leitão (estagiários).

Neste aniversário, uma página especial reúne os principais conteúdos publicados na década. Agora, o portal segue com o mesmo compromisso de levar ao público as notícias em tempo real, com credibilidade e responsabilidade.

Equipe que compõe o g1 Roraima na festa de 10 anos do portal

Rede Amazônica

Vito Califano