Rede pública do DF espera receber 475 mil estudantes na volta às aulas; veja como preparar alunos para o início do ano letivo

Cerca de 475 mil estudantes retornam para as salas de aula nas 690 escolas públicas de Brasília nesta segunda-feira (13). Pela previsão da Secretaria de Educação do DF, o ano letivo de 2023 vai terminar em 23 de dezembro, para que seja cumpridos os 200 dias letivos.

As aulas são presenciais com horário normal, ou seja, 5 horas por dia nas escolas regulares. As unidades com horário diferenciado como integral ou creche, por exemplo, também cumprem período completo.

De acordo com a professora Catarina de Almeida Santos, da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília (UnB), a dica mais valiosa para os pais prepararem seus filhos para o retorno às atividades é priorizar valores que devem ser regra em qualquer situação: diálogo e respeito.

“O processo formativo é, essencialmente, um processo de diálogo. Então, na preparação das crianças, jovens e adolescentes para o ano letivo deve haver muita conversa das famílias com os estudantes e, também, das famílias com a escola”, diz a pesquisadora.

Ela ressalta que é importante diferenciar conversa de imposição. Segundo Catarina, que é especialista em política educacional, os estudantes se deparam constantemente com situações de conflito na escola. “Se os alunos têm, em casa, bom exemplo de relações respeitosas, a tendência é de que o comportamento seja reproduzido no dia a dia com os colegas”, afirma.

“As questões que podem surgir na escola, grande parte delas, você não tem muito como prever. Mas todas elas podem ser resolvidas com o diálogo. Sejam as questões pedagógicas, no sentido estrito de ensino aprendizagem, ou as outras questões de processo de formação, de respeito aos colegas”, diz a professora.

Além disso, a especialista orienta aos pais para que prestem atenção em comportamentos dos filhos como:

Uso de cigarro, álcool ou outras drogas

Sinais de depressão

“O diálogo é importante, também, para que os pais não pressionem os filhos para além do necessário, para além do que é saudável, inclusive no processo de formação.”

Organização

Para auxiliar os alunos a se organizarem para começar bem o ano letivo, a professora listou algumas dicas:

Assuma sua responsabilidade consigo, com a escola, com os colegas e com os seus materiais

Estude além do horário de aula: segundo a professora, ninguém desenvolve um bom processo formativo só com aquilo que ouve em sala

Peça ajuda: não tenha medo de tirar dúvidas e recorrer aos professores ou à escola

Não deixe atividades acumuladas: organize sua rotina para não precisar fazer trabalhos de última hora

Cuidado com as faltas: pela Legislação, um aluno não pode ser aprovado caso apresente uma quantidade de faltas superior a 25% das horas-aula dadas no ano letivo. Como o ano escolar deve ter 200 dias letivos, o aluno que faltar mais do que 50 dias de aula não pode ser promovido para o próximo ano escolar

Para os estudantes que irão prestar vestibular, é importante, além de estudar os conteúdos, exercitar a escrita e ler bons livros de literatura

Professores também se preparam

Até sexta-feira (10), foi realizada a Semana Pedagógica 2023, evento organizado pela SEEDF para preparar os professores para a volta às aulas da rede pública em Brasília. De acordo com a secretaria, foram oferecidos 150 mini-cursos especiais que posteriormente serão disponibilizados a todas as escolas para utilização ao longo do ano.

Também foram promovidas palestras com o objetivo de promover a melhoria na qualificação dos profissionais da educação, segundo a SEEDF, com estudiosos e pesquisadores da área educacional, como Gabriel Chalita, Renata Prado Muniz e Lúcia Helena Galvão.

“Além disso, as escolas se preparam para receber os alunos, mas cada Coordenação Regional de Ensino e unidade escolar se prepara de uma maneira e isso pode variar de acordo com a necessidade de cada escola”, informou a Secretaria, ao g1.

Protocolos de higiene

Segundo a SEEDF, para prevenir a contaminação pelo coronavírus, as medidas de biossegurança continuam a ser seguidas nas escolas.

Para os estudantes, o uso da máscara é facultativo

Profissionais da educação continuam obrigados a usar o item de proteção

A secretaria recomenda lavar as mãos com frequência ou usar álcool em gel

Não compartilhar objetos de uso pessoal

Vittorio Ferla