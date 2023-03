Funcionário de banco desconfiou e chamou a PM. Um suspeito foi preso e outros quatro fugiram. Refém de quadrilha do PIX é resgatado em Suzano

Um homem que era mantido como refém há mais de 24 horas por uma quadrilha que aplicava o golpe do PIX foi resgatado em Suzano nesta quinta-feira (2). Um suspeito foi preso e outros quatro fugiram.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima marcou um encontro com uma mulher que conheceu em um aplicativo de relacionamentos no Parque Maeda em Itaquaquecetuba na manhã de quarta-feira (1º).

Quando ele chegou ao local foi surpreendido por cinco homens armados que o obrigaram a fazer várias transferências bancárias pelo PIX.

Na tarde de quinta-feira, os suspeitos levaram o refém para uma agência bancária no centro de Suzano para fazer mais saques bancários. Um funcionário do banco desconfiou da movimentação e chamou a polícia.

Um suspeito foi preso e outros quatro conseguiram fugir. O carro dos suspeitos foi apreendido e parte do dinheiro roubado foi recuperado. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira na delegacia central de Suzano.

