Reféns são libertados depois de prisão de suspeitos de sequestro na Rodovia Mogi-Dutra

Policiais que patrulhavam a Rodovia Mogi-Dutra foram alertados sobre uma abordagem suspeita de um carro a uma van. Eles encontraram o carro na Estrada do Taboão e houve uma perseguição. Duas pessoas que eram feitas reféns foram libertadas depois da prisão de dois suspeitos de sequestro na tarde de terça-feira (7), na Rodovia Mogi-Dutra.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais que patrulhavam a Rodovia Mogi-Dutra foram informados sobre uma abordagem suspeita de um carro a uma van.

Como os policiais têm conhecimento que vários suspeitos usam a Estrada do Taboão como rota de fuga eles seguiram para a via. No boletim consta que eles viram um carro e deram sinal de parada ao motorista que fugiu.

Durante a perseguição os suspeitos seguiram para a Estrada da Marilândia em Santa Isabel. Segundo o boletim, o motorista e o passageiro do banco da frente desceram do carro e seguiram para um matagal. O motorista foi preso 20 metros depois após tropeçar no mato. O segundo suspeito foi capturado na Rua Coronel Bertoldo.

Um suspeito foi preso pela Polícia Rodoviária e outro pela Polícia Militar Ambiental que deu apoio na ocorrência.

No banco de trás do carro os policiais encontraram as duas vítimas, uma réplica de pistola e um celular. As vítimas contaram à polícia que seguiam pela Rodovia Mogi-Dutra e na altura do KM 46, ouviram uma barulho na lataria da van. Em seguida um motociclista passou por eles, alertando sobre uma avaria no veículo.

Ao pararem para verificarem o que aconteceu, eles viram um carro parar em frente da van. As vítimas disseram que três homens desceram do veículo, um deles armado com uma pistola e mandaram que eles entrassem no carro. Segundo as vítimas eles foram ameaçados e precisaram colocar capuzes na cabeça. Elas relataram ainda que os suspeitos perguntavam se a van tinha rastreador. Depois de 20 minutos, as vítimas ouviram as sirenes das viaturas de polícia e perceberam que o carro estava em alta velocidade. Depois de algum tempo, o carro parou e os suspeitos fugiram.

De acordo com a polícia, a placa do carro dos suspeitos era falsa e o número do chassi corresponde a placa de um veículo que tem registro de roubo na delegacia de Itaquaquecetuba.

A polícia apreendeu o carro dos suspeitos e uma réplica de pistola. O caso foi registrado como roubo de veículo, receptação e localização e apreensão de veículo na Central de Flagrantes de Mogi das Cruzes.

Vittorio Ferla