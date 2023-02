Referência na música eletrônica, Warung Beach Club, destruído pelo fogo em SC, já recebeu Vintage Culture e Charlotte De Witte

Clube era inspirado nas Ilhas da Indonésia. Incêndio ocorreu na manhã de quarta-feira e não houve feridos. Warung, na Praia Brava, em Itajaí

Warung/Divulgação

Referência na música eletrônica, o Warung Beach Club, que foi destruído pelo fogo na quarta-feira (22) em Itajaí, no Litoral Norte catarinense, já recebeu DJs renomados, como Vintage Culture e Charlotte de Witte. Ninguém ficou ferido no incêndio.

O clube era inspirado nas Ilhas da Indonésia e ficava de frente para a Praia Brava. Havia cinco bares, duas pistas e uma sacada com vista para o mar que proporcionava aos frequentadores acompanhar o amanhecer.

Vintage Culture

Júlio Cesar Costa/g1

Vintage Culture, inclusive, tocou no clube no sábado (18) e fez uma postagem em uma rede social homenageando o local.

“Não tô conseguindo acreditar. Vivi uma das melhores noites da minha vida no sábado. Espero que o pessoal do @warungbeachclub esteja bem e se precisar de mim eu ajudo a levantar isso de novo. Esse lugar é mágico”, afirmou o DJ.

Além dele e de Charlotte de Witte, também já estiveram no clube os DJs Carl Cox, Peggy Gou, Amelie Lens, Jamie Jones e Adam Beyer, entre outros.

Incêndio

Após quase 10 horas, o Corpo de Bombeiros Militar deu por encerrado o trabalho no incêndio. As chamas teriam se iniciado por volta de 10h e foram controladas em cerca de duas horas. No restante do tempo, foi feito rescaldo.

Na noite de quarta, os proprietários do clube disponibilizaram uma retroescavadeira. Os bombeiros usaram a máquina para derrubar algumas paredes instáveis e, com isso, auxiliar na remoção de entulhos e extinção de focos de incêndio sob o chão.

Imagem de drone mostra detalhes da destruição pós-incêndio em beach club de Itajaí

Dessa forma, o trabalho de rescaldo foi facilitado e possibilitou o fim da atuação dos profissionais no local. Os bombeiros informaram às 19h48 que finalizaram a ocorrência e fizeram o isolamento da estrutura.

Como ainda havia brasa no local, seguranças do clube e vizinhos foram orientados a ligar para a corporação caso um novo foco de incêndio se inicie.

Estrutura de beach club de Itajaí destruída após incêndio

CBMSC/Divulgação

A estrutura do clube ficou destruída. O Corpo de Bombeiros Militar informou que fará a perícia nesta quinta (23), junto com a Polícia Científica. O objetivo é descobrir o que causou o incêndio.

Bombeiros encerram trabalhos no incêndio que destruiu Warung Beach Club

Ícones da música eletrônica se solidarizam após incêndio

Em nota às 14h desta quarta, o Warung Beach Club disse que o incêndio começou em uma das pistas do clube e que foram registrados apenas danos materiais na estrutura. “Os órgãos competentes já estão apurando os fatos”.

