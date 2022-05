referendum-del-12-giugno,-nominati-presidenti-e-scrutatori.-ecco-tutti-i-nomi

Si voterà dalle 7 alle 23 per i cinque quesiti del Referendum sulla Giustizia

FASANO – Sono stati sorteggiati stamane, dall’ufficio elettorale del Comune di Fasano, i presidenti e gli scrutatori per il Referendum sulla Giustizia che si terrà il 12 giugno, dalle ore 7 alle 23. I cinque quesiti del referendum abrogativo dell’ex art. 75 della Costituzione, riguardano: misure cautelari, separazione delle funzioni dei magistrati, elezione del Csm, consigli giudiziari, incandidabilità dei politici condannati. Gli scrutatori, 116 su 166 domande pervenute, sono stati sorteggiati casualmente con modalità elettronica e sono così divisi per seggi. I restanti costituiranno le riserve.

Sezione N. 1 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2

– Fasano

1 Mola Angela (presidente)

2 Marino Raffaele

3 Crescenzo Silvia

4 Loconsole Erika

Sezione N. 2- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Fanizza Giuseppe (presidente)

2 Cannone Martina

3 Borotto Giuseppe

4 Orlando Domenico

Sezione N. 3- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Bianchi Leonardo (presidente)

2 Tribuzio Dina Maria

3 Ferrara Titina

4 Miceli Simona

Sezione N. 4- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Pagnelli Angelica (presidente)

2 Maellaro Stefania

3 Ditano Maria Chiara

4 Lomartire Carola

Sezione N. 5- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Narducci Rosaria (presidente)

2 Ferrara Elisabetta

3 Iannuzzi Enrico

4 D’Onofrio Vita

5 Sibilio Laura

Sezione N. 6- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Pentassuglia Giovanna (presidente)

2 Sibilio Federica

3 Pagliarulo Grazio

4 Delego Maria del Carmen

Sezione N. 7- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Blonda Mauro (presidente)

2 Convertini Miriam

3 Fanigliulo Fabiana

4 Calella Carmela

5 Lisi Iole

Sezione N. 8- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Mancini Marco (presidente)

2 Lombardi Tatiana

3 Orlando Paolo

4 Laghezza Nicla

5 Buzzerio Giulia

Sezione N. 9- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Amati Fulvio (presidente)

2 Pagnelli Francesca

3 Vinci Federica

4 Pedacchio Francesco

Sezione N. 10- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Giannoccaro Giovanni (presidente)

2 Buongiorno Fulvio

3 Capri Francesca

4 Petruzzi Stefania

Sezione N. 11 – Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Cavallo Annamaria (presidente)

2 Rossi Domenico

3 Diceglie Domenica

4 Zizzi Anna

Sezione N. 12- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n. 96-

Fasano

1 Moscato Stefano (presidente)

2 Cofano Eva

3 Buongiorno Mariarosaria

4 Di Ceglie Josephine Marialuisa

Sezione N. 13- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96 – Fasano

1 Manelli Leonardo (presidente)

2 Orlando Vito

3 Maggi Fabio

4 Scarano Pierluigi

Sezione N. 14- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Fanigliulo Flavio (presidente)

2 Musa Francesca

3 Turrone Mariantonietta

4 Delliturri Giusy

Sezione N. 15- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96 – Fasano

1 Ancona Anna (presidente)

2 Olive Simone Vincenzo

3 Colucci Leonardo

4 Convertino Giuseppina

Sezione N. 16- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Mizzi Antonio (presidente)

2 Curri Lucrezia

3 D’Amico Tiziana

4 Arconzo Mattia

Sezione N. 17- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Palazzo Angelo (presidente)

2 Cincavalli Annarosa

3 De Carlo Ilaria Antonia

4 Napoletano Donato

Sezione N. 18- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Galizia, n.

56-58- Fasano

1 Ruggieri Grazia (presidente)

2 Orlando Stefania

3 Motola Vincenza

4 Di Toma Mariateresa

5 Perricci Lucia

Sezione N. 19- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Ferrara Pasquale (presidente)

2 Legrottaglie Antonio

3 Conversano Michele

4 Valente Annalisa

Sezione N. 20- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Cardone Giuseppina (presidente)

2 Liuzzi Giovanni

3 Legrottaglie Cinzia

4 Potenza Michele

Sezione N. 21- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Carparelli Leonardo (presidente)

2 Colucci Stefania

3 Bianchi Daniela

4 Demola Sara

5 Del Core Lucia

Sezione N. 22- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Collodi, n. 2-

Fasano

1 Lamberti Vito (presidente)

2 Maellaro Vittoria

3 Moscato Roberta

4 Rossi Martino

Sezione N. 23- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via degli Scavi,

s. n. – Savelletri

1 Colucci Angela (presidente)

2 Sibilio Rita

3 Schiavone Antonella

4 Cacucci Barbara

Sezione N. 24- Palazzo dei Congressi in Viale Toledo 1 – Selva di Fasano

1 Martellotta Mariarosaria (presidente)

2 Carparelli Teresa

3 Lomartire Vincenzo

4 Zegrini Francesco

Sezione N. 25- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n.

19- Pezze di Greco

1 Scianaro Erminia (presidente)

2 Mastrochirico Mariarosaria

3 Micoli Graziana

4 Potenza Isabella

Sezione N. 26- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n.

19- Pezze di Greco

1 D’Amico Stefano (presidente)

2 Nistri Vincenza

3 Schena Rossella

4 Ippolito Nicole

Sezione N. 27- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n.

19- Pezze di Greco

1 Cofano Francesco (presidente)

2 Valente Antonella

3 Moscato Mariagrazia

4 Sannicandro Giuseppe

Sezione N. 28- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n.

19- Pezze di Greco

1 Carrieri Sandra (presidente)

2 Signoretta Vincenzo

3 Laportosa Franco

4 Anglani Chiara

Sezione N. 29- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Bertani, n.

19- Pezze di Greco

1 Giannoccaro Raffaele (presidente)

2 Carbonara Maurilia

3 Galluzzi Laura

4 Tarì Valeria

Sezione N. 30- Edificio Scolastico Elementare con sede in Piazza del

Santuario, s. n. – Pozzo Faceto

1 Cisternino Vito (presidente)

2 Comes Vincenza

3 Laghezza Mery

4 Carparelli Annalisa

Sezione N. 31 – Ex Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Diaz, s.n.

– Speziale

1 Sgura Mariangela (presidente)

2 Maggi Roberto

3 Avantario Marina

4 Legrottaglie Angelica

Sezione N. 32- Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s. n. –

Montalbano

1 Colucci Domenico (presidente)

2 Maellaro Sara Maria

3 Napoletano Antonella

4 Angelini Olindo

Sezione N. 33- Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s. n. –

Montalbano

1 Narciso Maria (presidente)

2 Pellico Vincenzo

3 Mancini Pasqua

4 Mizzi Antonio

Sezione N. 34- Edificio Scuola Media con sede in Via M. Scevola, s. n. –

Montalbano

1 Lorusso Antonio (presidente)

2 Mastro Graziella

3 Moio Davide

4 Conversano Angela

Sezione N. 35- Palazzo dei Congressi in Viale Toledo 1 – Selva di Fasano

1 Cassone Marisa (presidente)

2 Tarì Rachele

3 De Carolis Mariangela

4 Caroli Antonella

Sezione N. 36- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Albanese Donatello (presidente)

2 Mancini Cristiano

3 Bongiorno Sara

4 De Carolis Livia

Sezione N. 37- Edificio Scolastico Elementare con sede in Via Mignozzi, n.

96- Fasano

1 Ostuni Alessio (presidente)

2 Rotunno Claudia

3 Pellico Maria Elena Eufemia

4 Moio Diego

