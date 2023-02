Refugiado sírio que vive em Araras teme pela família que sobreviveu ao terremoto: ‘o perigo está lá ainda’

Pais de jovem moraram em carro por dois dias, mas depois voltaram ao apartamento que está com a estrutura comprometida. Mortes causadas pelos tremores que atingiram a Síria e a Turquia passam dos 28 mil. Refugiado sírio em Araras acompanha a situação da familia após terromoto

Há três anos morando no Brasil, o refugiado sírio Mohamad Karbouthi, que atualmente trabalha como assistente administrativo em Araras (SP), tem vivido uma semana de tensão, desde que um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região onde seus pais moram na Síria.

“Estou tentando juntar forças porque o perigo está lá ainda”, disse.

Os dados mais atuais apontam que mais de 28 mil pessoas morreram, vítimas dos tremores que atingiram também a Turquia e é considerado o mais forte na região desde 1939.

Pequenos tremores ainda assombram a região que teve 3 milhões de pessoas atingidas nos dois países. Nações do mundo todo anunciaram ajuda como remédios, suprimentos e médicos, mas os recursos ainda não chegaram a todos os lugares.

Alívio e apreensão

O refugiado sírio Mohamad Karbouthi ficou aliviado ao falar com seus pais após terremoto

Reprodução EPTV

Apesar do alívio de ter conseguido falar com seus pais, Karbouthi vive a apreensão sobre o futuro deles. O casal, o irmão de Karbouthi e uma sobrinha passaram dois dias morando dentro do carro, nas ruas de Alepo, onde vivem e uma das mais atingidas pelo terremoto. Mas, resolveram voltar para o apartamento, mesmo com a estrutura comprometida.

“Fica na rua dormindo no carro, não tem banheiro, não tem nada, precisa de comida, estão fora da cidade, para voltar é difícil, para eles saírem de lá precisam ir para outro país, o mais próximo é a Turquia e a situação lá é difícil também”, justificou o jovem.

Após a notícia do terremoto, Karbouthi viveu oito horas de aflição até conseguir falar com a mãe. “Quando eu ouvi a voz dela no áudio, eu parei, fiquei chorando porque eu nunca ouvi voz dela desse jeito”, contou.

O refugiado sírio Mohamad Karbouthi teme por sua família na Síria

Reprodução EPTV

Os pais e o irmão de Karbouthi estavam em casa quando o terremoto aconteceu. Eles contaram que quando saíram do apartamento que fica no quinto andar, o cenário era de caos, dor e tristeza.

As imagens enviadas por um amigo de Karbouthi impressionam. As construções imponentes de Alepo viraram o pó (veja vídeo acima).

Número de mortos nos terremotos da Turquia e da Síria já soma 28 mil

Reprodução

“As pessoas estão nas ruas, os parques ecológicos estão cheio de gente dormindo no chão, sem comida, sem cobertor, está chovendo, está frio, tem neve”, contou o refugiado.

Pelo telefone, o pai de Karbouthi, Samir, diz estar vivendo o tempo mais difícil da vida deles, pior até que todo o período de conflitos.

A mãe, quando questionada sobre como é estar longe do filho neste momento, oferece um silêncio emocionado como resposta.

“Ela me disse que estava com medo de morrer antes de me ver. É o medo dela”, responde Karbouthi em nome dela.

Para o jovem sírio que há três anos fez do Brasil o seu lar, as lágrimas que inundam os olhos representam um coração apertado de saudades da família. Ainda assim, a força e esperança fazem parte do DNA dos Karbouthi e e o sonho de estar junto não é abalado.

“Eu vim para o Brasil refugiado da Síria, é uma história muito longa, passei fronteiras, fui torturado, depois me soltaram nas florestas. Estamos pensando e nos planejando para que eles venham para o Brasil, mas não é fácil. Fora a situação do conflito que está acontecendo que vai complicar muitas coisas pra nós, mas vamos torcer para boas notícias e para que boas coisas aconteçam.”

