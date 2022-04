regala-un-libro-a-natale-e-ricevili-domani:-ecco-la-top-ten-per-donne,-uomini,-ragazzi-e-bambini

Scegliere 12 libri per i regali di Natale non è semplice. Ci siamo orientati tenendo conto della freschezza della pubblicazione, inserendo diversi testi editi quest’anno, e cercando di includere libri di diversa natura, quindi romanzi di generi differenti ma anche saggi, con l’obiettivo di fornire suggerimenti azzeccati per un ventaglio di lettori molto ampio.

Cliccando su copertine e titoli si accede alle schede su Amazon con i dettagli su ciascun libro e le recensioni dei lettori!

IL METODO CATALANOTTI

Edito da Sellerio Editore nel maggio 2018 • Pagine: 304

LE ASSAGGIATRICI

Edito da Feltrinelli nel 2018 • Pagine: 285

PREMIO CAMPIELLO 2018 – "Con una rara capacità di dare conto dell'ambiguità dell'animo umano, Rosella Postorino, ispirandosi alla storia vera di Margot Wölk (assaggiatrice di Hitler nella caserma di Krausendorf), racconta la vicenda eccezionale di una donna in trappola, fragile di fronte alla violenza della Storia, forte dei desideri della giovinezza. Proprio come lei, i lettori si trovano in bilico sul crinale della collusione con il Male, della colpa accidentale, protratta per l'istinto antieroico di sopravvivere. Di sentirsi, nonostante tutto, ancora vivi. La prima volta…

LA RAGAZZA CON LA LEICA

Edito da Guanda nel settembre 2017 • Pagine: 320

EXIT WEST

nel 2017 • Pagine: 152

IL PIU BEL LIBRO SULLA SITUAZIONE SIRIANA. «In una città traboccante di rifugiati ma ancora perlopiú in pace, o almeno non del tutto in guerra, un giovane uomo incontrò una giovane donna in un'aula scolastica e non le parlò». Saeed è timido e un po' goffo con le ragazze: così, per quanto sia attratto dalla sensuale e indipendente Nadia, ci metterà qualche giorno per trovare il coraggio di rivolgerle la parola. Ma la guerra che sta distruggendo la loro città, strada dopo strada, vita dopo vita, accelera il loro cauto avvicinarsi e, all'infiammarsi degli scontri, Nadia e Saeed si scopriranno…

MACERIE PRIME. SEI MESI DOPO

Edito da Bao Publishing nel 2018 • Pagine: 192

LEGGENDA PRIVATA

Edito da EINAUDI nel 2017 • Pagine: 171

LESS

Edito da La nave di Teseo nel 2017 • Pagine: 292

PULITZER 2018 – Problema: sei uno scrittore fallito sulla soglia dei cinquant'anni. Il tuo ex fidanzato, cui sei stato legato per nove anni, sta per sposare un altro. Non puoi andare al suo matrimonio, sarebbe troppo strano, e non puoi rifiutare, sembrerebbe una sconfitta. Sulla tua scrivania intanto languono una serie di improbabili inviti da festival ed editori di tutto il mondo. Domanda: come puoi risolvere entrambi i problemi? Soluzione: accetti tutti gli inviti, se sei Arthur Less. Inizia così una specie di folle e fantasioso giro del mondo in 80 giorni che porterà Less in Messico, Francia, Germania, Italia…