regalone-di-natale-poste-italiane:-buono-amazon-da-50-euro-per-tutti-i-clienti,-ecco-come-averlo,-iscriviti-qua

Dillo a Poste Italiane è l’iniziativa del Gruppo che mette il Cliente al centro della progettazione e dell’innovazione con la creazione di una Panel Community on line di Clienti. La nuova Panel Community è un’evoluzione dell’esperienza già lanciata nel 2016 con Dillo a BancoPosta, dedicata ai soli clienti BancoPosta.

Oggi, grazie al successo ottenuto sia in termini di partecipazione che di risultati conseguiti, Il Gruppo ha pensato di estendere l’iniziativa anche ad altri Clienti del Gruppo Poste Italiane. Si è scelto di coinvolgere il maggior numero possibile di utenti e di allargare i sondaggi a tutti i prodotti e servizi per raccogliere idee, opinioni e studiare soluzioni che soddisfino sempre meglio le esigenze dei clienti.

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i Clienti per costruire insieme a loro i prodotti e i servizi di domani. Nel corso dell’iniziativa, i Clienti partecipanti saranno invitati a rispondere a sondaggi online contraddistinti, a seconda dei prodotti o dei servizi, dai seguenti brand: Dillo a Poste Italiane, Dillo a BancoPosta e Dillo a PostePay.

I Clienti che si iscriveranno all’iniziativa per partecipare ai sondaggi, avranno la possibilità di ricevere un omaggio consistente in un incentivo del valore di 5,00€ da utilizzare sul sito Amazon. In complessivo ogni cliente potrà rispondere a 10 sondaggi per un valore totale di 50 euro in buoni Amazon. Per maggiori informazioni ti invitiamo a visitare la pagina Incentivi.

Dillo a Poste Italiane PARTECIPAZIONE

Possono partecipare esclusivamente i clienti selezionati del Gruppo Poste italiane che hanno ricevuto l’invito trasmesso via email, SMS o altro mezzo: troverai maggiori informazioni nella pagina dedicata all’iscrizione. Il requisito essenziale per partecipare all’iniziativa è quello di essere Clienti di Poste Italiane, anche Patrimonio BancoPosta, PostePay – Patrimonio Destinato Imel o di essere registrato al sito http://www.poste.it. In caso di interruzione di ogni e qualsiasi rapporto sia con Poste Italiane S.p.A. che con PostePay S.p.A. l’iscrizione all’iniziativa Dillo a Poste Italiane verrà disattivata.

