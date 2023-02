Show, a partir das 16h deste sábado (11), é um tributo a Bob Marley, maior ícone do reggae. Reggae Club ‘Marley Legend’ realiza apresentação gratuita em Presidente Prudente (SP)

O Sesc Thermas de Presidente Prudente (SP) promove, a partir das 16h deste sábado (11), a apresentação do Reggae Club “Marley Legend”, de forma gratuita, na Área de Convivência.

O show é um tributo a Bob Marley, o maior ícone do reggae, gênero musical que traz uma mensagem positiva de paz, amor, esperança e liberdade.

A banda surgiu em 2016, em Franca (SP), e é formada por Carlos Xaves (vocal), Dani Magoo (guitarra), Gil Reis (teclado), Eduardo Machado (baixo) e Marquinho Sabino (bateria).

A entrada é gratuita e o show é livre para todos os públicos, sem a necessidade de retirada antecipada de ingresso.

Oficina

Também neste sábado, às 14h, haverá o ateliê “Vizinha, Vizinho Meu: fauna e afeto na cidade” com a artista e educadora Bianca Habib, gratuitamente no Quiosque.

A oficina tem como objetivo ensinar crianças de 3 a 14 anos a confeccionar cartazes e refletir sobre os seres que compartilham o espaço com os humanos: os animais silvestres que vivem nas matas das cidades.

Através da técnica de estêncil, serão produzidos cartazes com bichos que também habitam o espaço urbano e palavras que conectam suas existências à das pessoas.

Os interessados devem retirar senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Ateliê “Vizinha, Vizinho Meu: fauna e afeto na cidade” com a artista e educadora Bianca Habib

