Reggina, sui rifiuti dei calciatori Taibi è la solita furia: “qualcuno non ha dignità…”

Solito duro intervento del ds della Reggina Taibi sui calciatori fuori dai piani che però rifiutano ogni destinazione

“Mi dispiace parecchio perché ognuno di noi dovrebbe avere una dignità personale ed evidentemente qualcuno non la ha“. Taibi è il solito fiume in piena quando l’argomento sono i calciatori fuori dai piani che però rifiutano destinazioni. A Reggina Tv il ds ci va giù pesante: “Quei giocatori che stanno rifiutando sono una zavorra al momento – dice – e quando si sentono tranquilli dicendo di avere il contratto mi mandano in bestia. Un giorno parlerò anche di un giocatore che ha detto che tanto i soldi la Reggina li deve pagare. Appena mi farà problemi dirò pubblicamente nome e cognome. Mi dispiace parecchio perché ognuno di noi dovrebbe avere una dignità personale ed evidentemente qualcuno non la ha”.

Poi l’aggiornamento si sposta sulle altre uscite: “Guarna va ad Ascoli, Vasic dovrebbe rimanere dov’è stato in Svezia. Rolando è richiesto da squadre di Lega Pro importanti, vediamo. Mastour ha rifiutato alcune squadre in Qatar, o si guarda a qualche situazione in nord Italia o vediamo. Per Faty aspettiamo la risoluzione oppure un’altra squadra”.