reggina-vicenza-3-0-live:-risultato-blindato,-denis-entra-in-campo-e-firma-il-tris-alla-prima-occasione

Serie B: diretta Reggina-Vicenza, match valido per la 33ª giornata del campionato 2020/21. Formazioni ufficiali, risultato, tabellino, cronaca testuale live con aggiornamenti in tempo reale

Reggio Calabria vuole vincere. E’ questo il messaggio lanciato sui social dai tifosi amaranto, che per la gara Reggina-Vicenza si aspettano un risultato importante dalla propria squadra. L’obiettivo salvezza sembra ormai essere vicino, quindi i sostenitori calabresi chiedono ai calciatori di provare a raggiungere un posto ai playoff per dare un senso a questo finale di stagione. Il tecnico Baroni non vuol sentir parlare di quella parola, ma in cuor suo ci crede e ci spera. Recuperato dopo l’infortunio una pedina importante come Folorunsho, l’allenatore ha finalmente dato un’identità chiara al gruppo. Di fronte ci sarà comunque una compagine ostica da affrontare, giunta in riva allo Stretto con le assenze pesanti di Jallow e di bomber Meggiorini. Si preannuncia una sfida interessante, non resta che seguire in diretta Reggina-Vicenza su StrettoWeb con la cronaca testuale live della partita e aggiornamenti in tempo reale.

67′ Folorunsho vuole mettere la firma sul match, per pochi centimetri non impatta sul cross di Di Chiara.

63′ Longo e Pontisso al posto di Gori e Rigoni, il tecnico Di Carlo mescola le carte.

56′ GOOOOL!!! DENIS LA METTE DENTRO AL PRIMO PALLONE TOCCATO. LA REGGINA METTE UN PUNTO ESCLAMATIVO SUL MATCH E’ 3-0. Pallone sanguinoso perso da Rigoni, per l’argentino è facile insaccare di fronte al portiere.

55′ Applausi dagli spalti, torna in campo Folorunsho. Esce Bellomo. Spazio anche per Denis, fuori Montalto. Per il Vicenza il sedicenne mancini per Da Riva.

46′ Comincia la ripresa, si riparte dal 2-0 per la Reggina.

Prima mossa di Mimmo Di Carlo per cercare di riprendere la gara. Fuori Nalini, dentro Giacomelli.

SECONDO TEMPO

RIASSUNTO PRIMO TEMPO: Neanche il tempo di entrare in campo, che la Reggina mette subito le cose in chiaro. Al 3′ infatti gli amaranto passano subito in vantaggio, complice l’autorete di Valentini che su calcio d’angolo la mette nella sua porta. Il Vicenza accusa il colpo e i padroni di casa ne approfittano: tocco in profondità di Di Chiara per Edera che di sinistro infilza Grandi e fa 2-0 al 6′. I biancorossi fanno fatica a rialzare la china, il più pericoloso sono Nalini e Gori, ma Nicolas e una mira sballata non permettono di accorciare le distanze.

45′ Finisce 2-0 il primo tempo, la Reggina si gode il doppio vantaggio. Vicenza poco pericoloso, qualche brivido soltanto nella parte finale.

42′ La punizione di Bellomo è forte ma centrale, Grandi fa sua la sfera.

41′ Giocata splendida di Montalto, Valentini lo ferma con le cattive e si becca il giallo.

40′ Il Vicenza è costantemente nella metà campo avversaria, ancora Beruatto vicino al gol con la palla che sfiora il palo.

33′ Punge ancora la squadra veneta sulla sinistra, il sinistro di Beruatto viene respinto in angolo da Lakicevic.

25′ Gli ospiti bussano ancora alla porta di Nicolas. Gori si fa spazio e calcia forte di sinistro, fuori alla destra del palo.

12′ Bellomo anticipato all’ultimo secondo da Beruatto, ma Reggina ancora pericolosa.

7′ Risposta del Vicenza: Nalini chiama al primo intervento Nicolas.

6′ MA COSA SUCCEDE, EDERA FIRMA IL RADDOPPIO. Di fronte al portiere è freddissimo e fa 2-0! Inizio shock per il Vicenza.

3′ REGGINA SUBITO IN VANTAGGIO!!!! AL GRANILLO 1-0 ALLA PRIMA OCCASIONE. Si tratta di un’autorete di Valentini, che vede la palla all’ultimo secondo e col ginocchio col insacca nella propria porta.

1′ Via, si comincia! E’ il Vicenza a muovere il primo possesso.

PRIMO TEMPO

Reggina-Vicenza: le formazioni ufficiali

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Reggina-LR Vicenza, gara valida per il trentatreesimo turno del campionato di Serie BKT. Di seguito le due formazioni ufficiali:

Reggina (4-2-3-1): Nicolas; Lakicevic, Stavropoulos, Dalle Mura, Di Chiara; Bianchi, Crisetig; Bellomo, Edera, Situm; Montalto. A disposizione: Plizzari, Cionek, Delprato, Liotti, Loiacono, Crimi, Folorunsho, Micovschi, Rivas, Denis, Ménez, Orji. Allenatore: Baroni.

LR Vicenza (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Valentini, Beruatto; Agazzi, Rigoni, Da Riva; Vandeputte; Gori, Nalini. A dipsosizione: Zecchin, Perina, Zonta, Cinelli, Giacomelli, Pasini, Ierardi, Cappelletti, Barlocco, Pontisso, Longo, Mancini. Allenatore: Di Carlo.

Arbitro: Matteo Marchetti di Ostia Lido (Damiano Di Iorio di Vco e Vito Mastrodonato di Molfetta). IV ufficiale: Ivan Robilotta di Sala Consilina.