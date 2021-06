Reggio Calabria: alla Fattoria Urbana la conferenza dal titolo “Realtà Diminuita: dall’Intelletto di Platone all’Intelligenza Artificiale di Google”

Reggio Calabria: Venerdì 25 Giugno alle ore 18.30, presso La Fattoria Urbana a Catona, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Realtà Diminuita: dall’Intelletto di Platone all’Intelligenza Artificiale di Google”

Venerdì 25 Giugno alle ore 18.30, presso La Fattoria Urbana a Catona, Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà la conferenza “Realtà Diminuita: dall’Intelletto di Platone all’Intelligenza Artificiale di Google”. La conferenza aprirà il Festival della Filosofia di Catona, manifestazione organizzata dall’associazione culturale “Il Salotto dei Poeti”. Il professor Rosaci, docente di Informatica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, conduce da oltre vent’anni attività di ricerca nel settore dell’Intelligenza Artificiale, oltre a pubblicare opere in campo letterario e filosofico. E’ autore dei saggi filosofici “La Tradizione degli Dèi”, “Arcana Memoria” e “Il Labirinto del Cristo” e dei romanzi “Il Sentiero dei Folli”, “La Zingara di Metz” e “I Fiori di Tanato”. La conferenza approfondirà il concetto di Realtà, per come viene concepito dalla cultura contemporanea, evidenziando come la visione dei moderni si sia notevolmente allontanata da quella degli antichi, che ancora all’epoca di Platone consideravano la parola Realtà come un sinonimo di Natura e di Esperienza, non solo materiale ma soprattutto spirituale, mentre invece l’uomo di oggi elabora visioni del reale sempre più egocentriche ed antropocentriche, dove l’unico legame col reale esperienziale rimane solo il materialismo. L’Intelligenza Artificiale, espressione della Scienza moderna, sarà usata come una chiave di lettura per tentare di comprendere le conseguenze pratiche di questa evoluzione antropologica dell’umanità.