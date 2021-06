reggio-calabria,-donna-tenta-il-suicidio-impiccandosi-con-un-lenzuolo:-salvata-dai-vigili-del-fuoco-che-sfondano-la-porta-e-la-rianimano-dopo-la-disperata-chiamata-del-marito

Reggio Calabria, eroico intervento dei Vigili del Fuoco che salvano una donna da un tentato suicidio

In data odierna alle ore 19:20 è giunta alla sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco una richiesta di intervento da parte della sala operativa della Polizia di Stato poiché un uomo aveva avvisato di non riuscire a mettersi in contatto con la propria moglie.

Gli operatori della Sala Operativa VVF, avuto il numero telefonico dai colleghi della Polizia di Stato, hanno contattato l’uomo che ha confermato la preoccupazione di non riuscire a mettersi in comunicazione con la consorte pur vedendo che il veicolo della stessa era parcheggiato nei pressi dell’abitazione.

La sala operativa Vigili del Fuoco, intuendo la gravità di quanto stava accadendo, ha dirottato verso Gallico Superiore una squadra che si trovava nelle vicinanze per effettuare altro intervento.

Giunto sul posto il personale Vigili del Fuoco ha fatto immediatamente ingresso all’interno dell’abitazione dove è stata ritrovata la persona nell’intento di suicidarsi.

I Vigili del Fuoco con una rapida manovra, sono riusciti a salvare la donna liberandola da un lenzuolo avvolto intorno al collo con cui la stessa stava tentando di suicidarsi.

La donna era priva di sensi e i vigili con delle tecniche di primo soccorso hanno provveduto rianimarla.

Subito dopo sul posto, sono giunti un equipaggio della Polizia di Stato e un’ambulanza del 118 che ha preso in cura la malcapitata sottoponendola alle prime cure del caso per poi trasportarla al Grande Ospedale Metropolitano.