reggio-calabria:-grande-entusiasmo-alla-libreria-mondadori-per-il-firma-copie-di-aurora-celli-[foto-e-intervista]

Reggio Calabria, proseguono gli incontri alla libreria Mondadori Bookstore. Grande entusiasmo per la presenza di Aurora Celli, autrice del libro “7 segreti”

Grande entusiasmo alla Mondadori Bookstore di Reggio Calabria per il firma copie della giovane Aurora Celli col libro “7 segreti”. L’autrice è un’influencer, seguita da quasi tre milioni di followers, ed è un’icona di stile, molto amata dai giovanissimi. Nel libro, Celli, parla del suo mondo, di come affrontare bene periodi negativi, della sua condizione cronica della pelle (la vitiligine) della quale ha fatto un punto di forza. Ma anche dei problemi adolescenziali, della sua famiglia (soprattutto i fratelli), dell’amore, e ovviamente di giovani e social. Ai nostri microfoni, la nota influencer, ha detto: “ho pianto appena ho visto tutta la folla. Ho scritto questo diario per aiutare le persone in difficoltà”, confida Celli. In alto la FOTOGALLERY, in basso l’INTERVISTA.