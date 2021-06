reggio-calabria:-il-nuovo-indirizzo-forze-armate-forze-dell’ordine-ha-dato-i-suoi-primi-frutti,-premiati-alcuni-alunni

Reggio Calabria: si è svolta oggi infatti, virtualmente, la premiazione degli allievi delle classi I E e I F AFM, corsi ATENA, incentrati sulla preparazione specifica al superamento dei test d’ingresso nei concorsi militari e pubblici

Il nuovo indirizzo Forze Armate Forze dell’Ordine (FA.FO.) dell’Ite Piria di Reggio Calabria ha dato i suoi primi frutti. Si è svolta oggi infatti, virtualmente, la premiazione degli allievi delle classi I E e I F AFM, corsi ATENA, incentrati sulla preparazione specifica al superamento dei test d’ingresso nei concorsi militari e pubblici. “Il percorso Atena ha costituito un valido punto di riferimento per i suoi alunni che hanno affrontato il significativo dialogo educativo a testa alta, portando a termine gli obiettivi previsti con coraggio e determinazione. – ha spiegato Giovanna Freno, docente di diritto dell’istituto – Si tratta di un punto di partenza importante. – ha aggiunto – La cerimonia di consegna di attestati e medaglie agli “ambiziosi lupi” e ai “determinati falchi” viene a costituire la conclusione del primo capitolo di un lungo romanzo che si snocciola nel cammino di uno studente volitivo, fiducioso più che mai nella forza della cultura”.

Medaglie d’oro, d’argento e di bronzo per lupi e falchi delle due classi che si sono distinti per impegno e senso di responsabilità.

Soddisfatta ed entusiasta la dirigente Anna Rita Galletta: “Oggi siamo pronti a ripartire lasciandoci alle spalle tutto ciò che di negativo abbiamo vissuto. – ha detto la dirigente – E’ stato un lavoro sinergico portato avanti fin dalla fase progettuale in maniera decisa e determinata. Affinché si riesca bene in questo percorso è necessario che tutti i tasselli si incastrino perfettamente. È una realtà di cui fanno parte delle eccellenze. – ha proseguito. – E siete soprattutto voi alunni ad aver dato il meglio con positività e spirito di sacrificio”. A moderare l’incontro il professore Diego Geria che ha spiegato i criteri di assegnazione del premio. “Seguendo il percorso Forze Armate e Forze dell’ordine, caratterizzato dal principio della meritocrazia, i ragazzi hanno fatto esperienze formative che hanno arricchito notevolmente il loro bagaglio culturale. – ha detto – Molto bello e significativo è stato il rapporto con la Scuola Allievi Carabinieri. Basti pensare agli incontri curati personalmente dal comandante della Scuola Col. Alessandro Magro e dal Capitano Giovanna Bosso. Gli studenti hanno partecipato alle lezioni con grande impegno dimostrando di avere scelto questo particolare indirizzo in maniera consapevole”. Visibilmente emozionati anche i ragazzi, arrivati a fine anno scolastico con un carico emotivo non sempre facile da gestire ma che ha fatto nascere in loro un senso di riscatto invidiabile.

