reggio-calabria:-il-piria-festeggia-il-compleanno-di-giada,-ragazza-speciale-che-ha-compiuto-18-anni-[foto]

Reggio Calabria: il Piria festeggia il compleanno di Giada, ragazzina speciale che ha compiuto 18 anni. I genitori: “mattinata piena di gioia e di tante emozioni”

“Giorno 28 aprile 2021 la nostra “Stella” ha compiuto 18 anni. Una data importante, una data da ricordare, che in questo anno di distanziamento sociale e di regole rigide sulla possibilità di potersi incontrare e festeggiare, rischiava di non avere la possibilità di essere celebrata come era giusto che fosse! Anche se in modalità remoto siamo riusciti a farle trascorrere una bella giornata di festa assieme a tutti i suoi più importanti affetti! Ma non siamo stati gli unici che hanno reso memorabile questa giornata”. E’ quanto affermano i genitori Daniela Rossi e Consolato Cutrupi. “Infatti, in occasione del suo 18° compleanno, su iniziativa della sua assistente educativa e del suo insegnante, la Dirigente Scolastica dell’ITE R. Piria di Reggio Calabria, Anna Rita Galletta, ha consentito che si organizzasse in sicurezza una festa a sorpresa per Giada, alla presenza di alcuni compagni. È stata una mattinata piena di gioia e di tante emozioni! Non è la prima occasione che la Dirigente dimostra la sua sensibilità e la sua disponibilità a trovare soluzioni ottimali per tutti i ragazzi e in particolare per quelli più fragili che hanno la necessità di sentirsi, anzi essere parte della scuola e della comunità. Durante il primo lockdown tutti siamo stati chiamati a rimanere a casa, a non avere contatti con gli altri e non è stato facile. Non lo è stato e continua a non esserlo per tutti i bambini e gli adolescenti che hanno pagato e stanno pagando forse il prezzo più alto per le regole imposte da questa pandemia. I più fragili, i più vulnerabili hanno peggiorato la loro situazione e quella delle loro famiglie. Proprio per questo appena la situazione lo ha permesso e il Governo ha emanato linee guida più favorevoli, siamo riusciti, su nostra richiesta, e massima collaborazione della scuola a far riprendere gli incontri quotidiani con i professori e gli assistenti a scuola per i ragazzi “speciali”. Vogliamo quindi cogliere quest’occasione per ringraziare sentitamente la Dirigente, la Vice-dirigente, l’intero corpo docenti, il professore di sostegno Mimmo Monteleone, il personale Ata, lo staff delle assistenti e in particolare Loredana Pennestrì assistente assegnata a Giada, che cosi amorevolmente si dedicano a Lei e con tanta professionalità contribuiscono a elevare quanto possibile il livello di inclusione, ancora oggi attività questa molto complicata da tutti i punti di vista”, concludono.