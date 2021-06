Reggio Calabria, il tris è servito: Macelleria Malara, Barbecue e Chicken Friends per un’estate all’insegna della qualità

Barbecue e Chicken Friends possono puntare sulla partnership di Macelleria Malara, lo storico negozio che a Reggio Calabria ormai da tanti anni è un simbolo di eccellenza

A Reggio Calabria è una certezza, sulla qualità e sulla professionalità non c’è da discutere. La Macelleria Malara continua a mantenere il ruolo di leader in città nel settore degli alimentari e continua a proporre sempre tante novità per la propria clientela. Dalla Pezzata Rossa Italiana alla Scottona, passando per la manzetta, la prussiana, il cube roll argentino e la vitellina, si tratta di tipologie di carni fresche, gustose e tutte molto raffinate. E poi, oltre a vitello, maiale, pollo e coniglio, ci sono sempre a disposizione i preparati pronti da cuocere, sia di carne (cotolette, involtini, hamburger, rollè, ecc…) sia di verdure (polpette, parmigiane, involtini di peperoni e altri fatti con prodotti estivi come i fiori di zucca). Insomma, tante prelibatezze per arricchire la propria tavola in ogni evento, per un semplice pranzo in famiglia, ma anche per una grigliata tra amici.

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Inoltre, adesso che è il momento di andare in ferie, prima di partire per la casa al mare, in molti reggini ormai utilizzano come abitudine fare le scorte per il periodo di vacanza evitando di tornare in città a fare la spesa. Macelleria Malara ormai è inserita perfettamente nel tessuto sociale del luogo perché, grazie ad un’esperienza ormai lunga 50 anni, riesce a non deludere mai le aspettative di ogni tipologia di cliente, anche quella più esigente. Il reparto di Gastronomia propone per l’asporto ogni giorno prelibatezze fresche e buonissime, che vanno dalla pasta, ai secondi, ai contorni di verdure al dessert e alla frutta. Tutti piatti di giornata pronti da cucinare o riscaldare in pochi minuti per avere subito pronte in tavola o all’ufficio le migliore delizie realizzate dal noto chef Umberto Di Marco insieme a tutto lo staff altamente qualificato.

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Fiore all’occhiello del negozio è la Salumeria, attrezzata con insaccati di tutte le tipologie, che riguardano sia la produzione locale, sia le migliori marche del mercato nazionale, compresi formaggi (freschi o stagionati) tra i più pregiati e particolari. Inoltre sono disponibili i salumi Levoni, senza glutine e senza lattosio, perché il buono possa essere una gioia per tutti e sia in grado di rispondere a chi deve fare i conti con intolleranze e allergie alimentari. I dipendenti inoltre potranno aiutare la clientela ad abbinare salumi e formaggi con confetture e marmellate molto particolari e di produzione locale (nduja, fragola, kiwi, annona). Presso la Macelleria Malara non manca proprio nulla: è possibile infatti trovare anche vino, olio locale, farine del molino Caputo di diverse tipologie, creme al tartufo, alcolici da fine pasto (amari calabresi e liquori), bevande (succhi di frutta, latte di mandorla). Insomma, tra certezze e novità da leccarsi i baffi, non resta che recarsi presso lo store situato il Viale Calabria n° 330 e riempire con articoli di qualità il frigorifero e le dispense di casa.

Per info e prenotazioni chiamare al numero fisso 0965.56503, oppure al cellulare 379.1987567

Bentornato Barbecue! Ha riaperto il ristorante braceria, un grande messaggio di speranza

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Il periodo tanto difficile per il settore della ristorazione è stato messo alle spalle, anche Barbecue ha riaperto e adesso non intende più fermarsi. Il ristorante è molto elegante e spazioso, fa del suo pezzo forte la braceria a vista: è possibile infatti osservare gli esperti cuochi mentre grigliano la carne che poi sarà servita al tavolo. La partnership con Macelleria Malara è garanzia assoluta di bontà e qualità, il menù molto vario è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di palato, persino quello più raffinato. Dai taglieri ricchi e fatti con salumi e formaggi locali, passando per le ottime bruschette, già dall’antipasto fa da contorno a quella che sarà una cena di qualità: la fiorentina, le tagliate, gli hamburger di scottona, gli involti di vitello sono soltanto un esempio di quello che il cliente potrà trovare al Barbecue. Piatti di carne unici serviti da un personale attento, premuroso e altamente qualificato, in grado di suggerire il miglior da accompagnare alla carne per garantire che la cena sia davvero perfetta. Provare per credere.

Il locale è situato nel pieno centro di Reggio Calabria, precisamente in via dei Pritanei n° 20, in una discesa a pochi passi dal Duomo e dal Lungomare Italo Falcomatà.

Per info e prenotazioni chiamare al numero fisso 0965.1890753, oppure al cellulare 391.3399169 / 349.7716967

Chicken Friends: ormai sei una certezza! E che spettacolo il sushi di pollo…

Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Da qualche settimana ha riaperto anche Chicken Friends, diventato ormai uno dei locali più apprezzati in città. Situato proprio accanto alla Macelleria Malara, di cui vanta una prestigiosa collaborazione, oltre alla vendita dei prodotti in modalità asporto, è fornito di un gazebo esterno dove potersi accomodare all’aria aperta e consumare il proprio pasto in tutta tranquillità e comodità. Lontano dal caos del centro città, è un punto di ritrovo anche per una semplice birra o un aperitivo accompagnato da un bicchiere di vino. Il pollo infatti, prodotto principe della casa, è cucinato in tanti modi ed oltre a piatti più prelibati e sostanziosi (come potrebbe essere una taglia o un panino composto), il menù offre piatti sfiziosi (arancinetti, nagghy, alette, crock e steak chicken). Il piatto che comunque sta andando più a ruba è sicuramente il sushi di pollo, una novità introdotta da qualche tempo sul menù che ha davvero conquistato la clientela già molto affezionata. La scelta è davvero ardua, ma Chicken Friends in grado di rendere soddisfatti sia gli adulti che i più giovani.

Per info e prenotazioni chiamare al numero fisso 0965.616114