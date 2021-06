reggio-calabria,-la-denuncia-del-sul:-“gli-operatori-dell’assistenza-domiciliare-ai-disabili-ed-agli-anziani-continuano-ad-essere-in-credito-di-un-anno-di-stipendio”

Libri (Sul): “gli operatori dell’assistenza domiciliare ai disabili ed agli anziani alle dipendenze delle Cooperative affidatarie del servizio per conto del Comune di Reggio Calabria continuano ad essere in credito di un anno di stipendio”

“Nonostante riunioni in pompa magna svoltesi presso la Prefettura reggina ed impegni categorici assunti, gli operatori dell’assistenza domiciliare ai disabili ed agli anziani alle dipendenze delle Cooperative affidatarie del servizio per conto del Comune di Reggio Calabria continuano ad essere in credito di un anno di stipendio. Chiariamo bene che le Cooperative che hanno assunto il servizio hanno l’obbligo di retribuire i dipendenti”. E’ quanto scrive in una nota il segretario generale Sul Reggio Calabria, Aldo Libri. “Se poi ritengono di dover avanzare sacrosante pretese di saldo nei confronti del Comune fanno i loro legittimi interessi che non possono essere in contraddizione con il diritto indiscutibile allo stipendio dei dipendenti. L’ultima mensilità ricevuta da questi dipendenti risale al giugno del 2020 e da allora i dipendenti non solo attendono quanto di loro spettanza, ma per svolgere il lavoro devono anche sopportare le spese di spostamento. Ribadiamo un concetto semplice e perciò stesso comprensibile a chiunque: se non è possibile garantire lo stipendio, già molto esiguo, ai dipendenti non è possibile garantire la prestazione. Se ne prenda atto, si sospenda il servizio e si mettano gli operatori nelle condizioni di beneficiare dell’indennità di disoccupazione che, almeno, arriva con certezza. Certamente la situazione ha superato i limiti della decenza e della sopportazione”, conclude la nota.