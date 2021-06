Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “non è la prima volta che chi è addetto al turno della raccolta dei rifiuti al Centro lascia i mastelli pieni. Non c’è rispetto dei residenti che pagano le tasse”

Reggio Calabria, la denuncia di un cittadino: “non è la prima volta che chi è addetto al turno della raccolta dei rifiuti al Centro lasci i mastelli pieni e tra l’altro rompendoli. Il tutto in barba ai residenti che regolarmente pagano le tasse”

E’ netta la denuncia di un un cittadino del centro storico di Reggio Calabria: “volevo sottoporre all’attenzione della Direzione AVR se ancora esiste e a chi dovrebbe sovrintendere all’opera di raccolta dell’umido esposto fuori regolarmente inserito nei mastelli: non è la prima volta che chi è addetto al turno della raccolta del Centro lasci i mastelli ancora pieni e tra l’altro rompendoli. Il tutto in barba ai residenti che regolarmente pagano le tasse e si vedono presi in giro. Ma è mai possibile che nessuno controlla l’operato di queste persone che gestiscono a loro piacere e voglia il servizio?”, conclude.