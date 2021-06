reggio-calabria,-notte-di-roghi-tossici:-vigili-del-fuoco-spengono-incendio-di-rifiuti-a-ravagnese

Reggio Calabria, incendi tossici nella notte: spazzatura a fuoco in varie zone della città

Notte di fuoco a Reggio Calabria per numerosi incendi di rifiuti nella zona Sud della città, tra Gebbione e Ravagnese. Pochi minuti fa una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta a Ravagnese, in via del Tordo, dove un enorme cumulo di spazzatura stava bruciando con rumorose esplosioni. Continuano ad alzarsi in cielo nubi tossiche cariche di diossina per l’emergenza rifiuti che affligge la città da ormai molti anni, e quest’estate si è ulteriormente aggravata.