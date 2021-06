reggio-calabria,-“sembrava-il-lockdown”:-tra-desolazione-e-multe,-la-testimonianza-della-prima-(triste)-notte-con-il-lungomare-a-doppio-senso-[foto]

Una triste fotografia del Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria alla prima notte con il doppio senso di marcia

E pure questa è andata. Ieri sera per Reggio Calabria è stata la prima serata con il Lungomare Falcomatà a doppio senso di marcia. Le modifiche alla viabilità in uno degli snodi più importanti della città hanno generato qualche difficoltà agli automobilisti e ai pedoni già nel corso della mattinata, e la sera si è notato anche qualche cambiamento. Di seguito la testimonianza di un cittadino che fotografa la triste situazione nonostante un calda serata estiva che avrebbe dovuto spingere molti reggini a fare una passeggiata:

“A mezzanotte con 30 gradi non ho mai visto il lungomare così vuoto, sembrava il lockdown. Multe di fronte a Cesare per chi, comunque senza arrecare fastidio a nessuno, si è fermato di fronte per un gelato. Auto, moto ma soprattutto biciclette elettriche contromano, mezzi che con la strada libera vanno ben oltre i 50km/h. Praticamente la via marina bassa è diventata una superstrada. Sinceramente sedersi sulle panchine a ridosso della strada adesso mi mette un po’ paura… Contenti gli esercenti, contenta l’amministrazione, contenti tutti! Bagnara, Scilla, Jonica non aspettavano altro”.

Daniele Surace