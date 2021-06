Reggio Calabria, tutto lo spettacolo della cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: FOTO e VIDEO della 42ª edizione

E’ il solito spettacolo. Come di consueto, la cronoscalata Santo Stefano-Gambarie riesce a regalare sempre grandi emozioni agli appassionati di motori e non solo. Si sta svolgendo questa mattina la 42ª edizione dell’immancabile evento nelle località di montagna di Reggio Calabria. Dopo le prove di ieri, sono scesi in strada tantissimi piloti. 87 quelli previsti dall’ordine di partenza, ma qualcuno di loro ha dovuto dare forfait. Ad assistere all’evento tantissima gente, che ha occupato ogni angolo possibile per avere la migliore visuale su quello che è ormai diventato un mantra a Gambarie. Orario di partenza previsto alle 9, ma i primi piloti hanno cominciato a sfrecciare un’ora dopo, intorno alle 10. A corredo dell’articolo, tantissime immagini delle auto in corsa, in basso due video.