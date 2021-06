Reggio Calabria, via al doppio senso sul Lungomare: automobilisti disorientati e lunghe code, è una giungla [FOTO e VIDEO]

Reggio Calabria, è scattato puntuale stamattina il doppio senso di marcia sul Lungomare Falcomatà (via Marina bassa). Molta confusione e disagi alla circolazione

Non è partito col piede giusto il doppio senso di marcia sul Lungomare Falcomatà (via Marina bassa), istituito da questa mattina su idea dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Falcomatà per risolvere i disagi della viabilità provocati dalla scelta di istituire un’isola pedonale sul corso Matteotti (via Marina alta).

I cittadini sono disorientati, e preferiscono evitare il Lungomare andando ad ingolfare la viabilità delle altre strade del centro. In modo particolare alla fine del Lungomare lato Sud, nei pressi di piazza Garibaldi, la nuova rotonda crea molta confusione e ci sono automobilisti che ci girano intorno senza sapere cosa fare, in quanto possono immettersi sul Lungomare in quel tratto in direzione Nord sia in via Marina alta che in via Marina bassa. In direzione Nord il traffico è quasi completamente assente, proprio per la mancanza di dimestichezza degli automobilisti con questa nuova arteria viaria. In direzione Sud, però, ci sono lunghe code e rallentamenti mai visti prima a quest’ora del mattino, perchè transitano anche gli autobus che devono effettuare le fermate ed è molto difficile riuscire a superarli rispettando il doppio senso di marcia, quindi senza oltrepassare la linea di metà carreggiata.

Ne è venuta fuori una vera e propria giungla, nonostante lo sguardo vigile e attento degli agenti della Polizia Municipale, mobilitata con tutte le forze per gestire un cambiamento senza precedenti per la storia della città.

Molte difficoltà anche per i pedoni che devono attraversare la via Marina con le auto che arrivano da due sensi di marcia, e per chi si immette sul Lungomare in direzione Sud dalle traverse lato monte, dovendo fare attenzione alle auto che arrivano da Sud e ad immettersi in un vero e proprio caos stradale.