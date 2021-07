reggio-calabria-vola-a-tokyo-2021!-l’atleta-reggina-anna-barbaro-convocata-fra-le-azzurre-alle-paralimpiadi

A Tokyo 2021 ci sarà anche una parte di Reggio Calabria: l’atleta reggina Anna Barbaro si è guadagnata un pass per le prossime Paralimpiadi

Anna Barbaro porta Reggio Calabria a Tokyo 2021! L’atleta reggina è risultata fra le proposte avanzate dal direttore tecnico Mattia Cambi e approvate dal Consiglio Federale in vista dei prossimi Giochi Paralimpici. L’atleta calabrese gareggerà nel thriatlon (nuoto, corsa e bici) insieme alla guida Charlotte Bonin, una coppia strepitosa che ha tutta l’aria di poter andare a medaglia e regalare grandi gioie al movimento azzurro. Da 10 anni a questa parte Anna ha perso la vista a causa di un virus sconosciuto, disabilità che ne ha cambiato la vita, ma per la quale non ha perso il sorriso e la solarità che l’ha sempre contraddistinta. Grande tifosa della Reggina e del Milan (il suo idolo è Ibrahimovic!), Anna si è avvicinata allo sport per poter convivere meglio con la sua nuova condizione, imparando ad accettarla e ad accettarsi, finendo per diventare un’atleta straordinaria. Il pass olimpico è un nuovo traguardo, non un punto d’arrivo: lei di traguardi ha intenzione di tagliarne ancora tanti!

Gli azzurri convocati per i Giochi Paralimpici di Tokyo 2020: