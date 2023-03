reggio-emilia,-donna-di-52-anni-perseguita-l’ex-79enne:-arrestata-per-stalking

Reggio Emilia, 6 marzo 2023 – Continuava a perseguitare il suo ex compagno: per questo una donna di 52 anni è stata arrestata la scorsa notte per stalking nei confronti di un 79enne. E’ accaduto in zona San Lazzaro, a Reggio Emilia.

È stato l’anziano ad allertare il 113 dopo che la donna – senza fissa dimora e con precedenti di polizia – aveva iniziato a importunarlo a tarda ora, nonostante fosse destinataria di un provvedimento di ammonimento emanato dal questore di Reggio ad aprile 2022.

L’uomo ha poi riferito che già nei giorni scorsi la donna si era presentata all’abitazione del 79enne per minacciarlo e perseguitarlo.

La 52enne è comparsa ieri mattina in tribunale per il giudizio direttissimo, in cui è stata emessa per lei la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa.

