Reggio Emilia, esposto contro il Comune: nel mirino i parcheggi dell’alta velocità

Reggio Emilia, 17 marzo 2023 – Un esposto depositato questa mattina negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, all’Anac e all’AGCOM firmata dai consiglieri comunali di opposizione Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia (Coalizione Civica), nonché l’avvocato Paola Soragni e Gianni Bertucci (Movimento 5 Stelle), oltre all’onorevole Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle e alla parlamentare europea sempre dei pentastellati, Sabrina Pignedoli.

Nel mirino è finita la gara per l’assegnazione della gestione dei parcheggi pubblici della stazione dell’Alta Velocità di Reggio Emilia. Ad aggiudicarsela Coopservice e la Global Parking Solutions Spa, azienda con sede a Piacenza.

Quello che i consiglieri comunali ipotizzano nell’esposto è una violazione dell’articolo 63 del Codice degli Appalti regolato dal Decreto Legislativo numero 50 del 2016: “In quell’articolo si sostiene che la procedura negoziata possa avvenire se vengono rispettati alcuni requisiti fondamentali: un’indagine di mercato, la presenza di almeno 5 aziende del settore idonee – spiega l’avvocato Soragni nella conferenza stampa tenutasi questa mattina –. Ma a fronte di una nostra richiesta per avere contezza di chi fossero le aziende considerate idonee, ci è stato risposto che non c’era il tempo e che si era proceduto con urgenza”.

Una motivazione che, però, i consiglieri di opposizione in Consiglio Comunale hanno ritenuto non soddisfacente: “Il riferimento a una generica urgenza nell’esecuzione delle opere non è sufficiente a giustificare la non applicazione della normativa – spiegano –. Lo svolgimento di un’adeguata consultazione di mercato è elemento imprescindibile nella procedura negoziata senza una previa pubblicazione di un bando di gara, tutto questo al fine di valutare l’esistenza di un mercato di riferimento e scegliere gli operatori economici affidatari del servizio. E noi senza fare alcuna indagine ma solo ‘andando a memoria’, nell’esposto ne abbiamo indicati almeno sette, alcuni di loro operano già a Reggio. Quindi, volendo, il Comune aveva tempo e modo di procedere alla suddetta indagine”.

Per altro, come sottolineano gli stessi Aguzzoli e Soragni: “Dei due parcheggi a gestione pubblica all’Alta Velocità (P1 e P2, ndr), solo uno risulta pienamente operativo. Quindi c’era tutto il tempo per procedere secondo il dettato della legge”.

Ora, la palla passa alla Procura della Repubblica guidata dal dottor Calogero Gaetano Paci. A lui e ai suoi sostituti spetterà il compito di valutare se vi siano profili di carattere penale da indagare: “Il nostro augurio è quello che non ve ne siano”, concludono i consiglieri di opposizione. “Anche perché, le ipotesi che si potrebbero configurare se le irregolarità fossero acclarate, vanno dall’abuso d’ufficio, alla turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, fino alla corruzione. Ma come detto, questo è il compito che spetta alla magistratura. Noi crediamo di aver presentato un esposto solidamente sostanziato, e siamo convinti che la Procura indagherà. Di più non aggiungiamo”.

Vittorio Ferla