reggio-emilia,-rinchiude-la-moglie:-lei-si-butta-dalla-finestra-e-si-frattura-schiena-e-piedi

Reggio Emilia, 10 marzo 2023 – La violenza di un uomo che arriva a chiudere a chiave sua moglie in camera pur di non farla uscire. È successo in provincia di Reggio Emilia, dove il marito della donna, dopo ripetute vessazioni per oltre un anno, ha costretto la vittima a gettarsi dalla finestra del secondo piano, fratturandosi la mano, la colonna vertebrale e i piedi.

Il drammatico epilogo a una storia di minacce e angherie, che la donna ha raccontato alle forze dell’ordine. “Ti sfregio con l’acido” , “ti faccio a pezzettini” o “ti voglio morta”: queste le intimidazioni ricevute, mentre veniva rinchiusa. Ma era da tanto tempo che la donna non era più libera di andare a lavoro o di uscire con le amiche.

L’uomo aveva addirittura installato un Gps sull’auto di lei per monitorarla. A spaventarla oltre la violenza psicologica anche quella fisica: il 23 gennaio scorso, la donna aveva subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Su disposizione del gip di Reggio Emilia, all’uomo è stato applicato il braccialetto elettronico dai carabinieri di Quattro Castella, disponendo anche il divieto di avvicinamento alla vittima.

Ora l’uomo dovrà stare lontano da lei almeno due chilometri e non potrà comunicare con alcun mezzo.

