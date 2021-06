Reggo Calabria: Città Metropolitana e Comune insieme per il coordinamento della gestione del circuito dei rifiuti durante il periodo estivo

Reggio Calabria: giovedì a Palazzo Alvaro un incontro informativo con la stampa per aggiornare i cittadini sulle diverse iniziative in corso

Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria al lavoro per il coordinamento della gestione del circuito dei rifiuti durante il periodo estivo. Giovedì 1 luglio alle 10.30 nella sala Biblioteca di Palazzo Corrado Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Consigliere metropolitano delegato all’Ambiente Salvatore Fuda, l’Assessore comunale all’Ambiente Paolo Brunetti ed i dirigenti Pietro Foti e Domenico Richichi, incontreranno la stampa per fare il punto sulle diverse iniziative sinergiche messe in campo dai due Enti nell’ambito della gestione del ciclo integrato dei rifiuti durante il periodo estivo.