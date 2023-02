Região de Piracicaba cria 18,8 mil empregos formais em 2022, saldo 9% menor do que em 2021

Segundo Ministério do Trabalho, dezembro de 2022 registrou pior saldo do ano, com perda de 5,8 mil vagas em Piracicaba em outras 17 cidades da área de cobertura do g1. Carteira de trabalho digital

Marcelo Camargo/Agência Brasil

A região de Piracicaba (SP) terminou 2022 com um saldo de 18,8 mil novos empregos formais, segundo dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho.

Ao todo, segundo o governo federal, no ano passado foram registradas na região:

188.848 contratações;

170.010 demissões;

resultando em um saldo de 18.838 empregos.

Apesar de positivo, o saldo é 9% menor do que o registrado em 2021, quando foram 20.752 empregos formais. Em 2020, durante a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, houve o fechamento de 637 vagas com carteira assinada na região de Piracicaba.

A comparação dos números com anos anteriores a 2020, segundo analistas, não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia.

Setores

O setor que alavancou a geração de empregos em 2022 na região foi o de serviços, com saldo de 8.884 postos de trabalho, seguido pela indústria, com 4.945 vagas criadas.

Já o agronegócio apresentou menor saldo, ainda que positivo, com 134 postos criados ao longo do ano. Veja na tabela:

Dezembro negativo

Apesar do saldo acumulado de 12 meses ser positivo, dezembro apresentou fechamento de 5,8 mil postos de trabalho na região, o pior saldo do ano. Normalmente há demissões no último mês de cada ano.

Veja no gráfico a geração de empregos mês a mês em 2022:

Entre os municípios, o pior saldo em dezembro foi em Limeira (SP), que perdeu 1.680 postos de trabalho. Em seguida vem Santa Bárbara d’Oeste (SP), com perda de 1.261 vagas.

Quase todos os municípios da área de cobertura do g1 Piracicaba tiveram saldo negativo. A única exceção foi Águas de São Pedro (SP), que demitiu e contratou 27 pessoas, então teve saldo de zero. Isso quer dizer que não perdeu e nem criou postos de trabalho.

Veja na tabela a situação por cidade:

VÍDEOS: Fique por dentro do que acontece nas cidades

Veja mais notícias no g1 Piracicaba

valipomponi