Região de Piracicaba registra uma morte no trânsito a cada dois dias em janeiro, aponta Infosiga

Reprodução/ EPTV

A região de Piracicaba (SP) registrou uma média de uma morte no trânsito a cada dois dias em janeiro de 2023. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP).

Conforme as estatísticas, foram 15 mortes decorrentes de acidentes de trânsito no primeiro mês do ano. O número é menor do que o registrado nos últimos dois meses de 2022. Foram 20 mortes em novembro e 22 em dezembro.

Já se comparar com o mesmo período do ano passado, houve estabilidade nas mortes. Foram 15 óbitos em janeiro de 2022, segundo a plataforma. No ano passado inteiro foram 178 vítimas.

Perfil das vítimas

Os dados se referem a mortes nas 18 cidades da área de cobertura do g1 Piracicaba. Entre as mortes no trânsito que ocorreram em janeiro, a maior parte foi em Limeira (SP), segunda cidade mais populosa da região.

Foram seis vítimas em Limeira, quatro em Piracicaba, duas em Cosmópolis e uma em Saltinho, Cordeirópolis e Charqueada. Um dos acidentes que ocorreu em Limeira foi em outubro de 2022, mas a vítima morreu no início de janeiro, então também consta na lista.

Sobre o veículo de locomoção das vítimas, a maioria delas estava em motocicleta ou era pedestre. Das 15 mortes, 13 eram homens e 2 mulheres.

Veja mais detalhes na tabela:

Perfil dos acidentes de trânsito com morte em janeiro na região

Acidente com motociclista

Um dos casos registrados em janeiro foi de um motociclista de 59 anos que morreu após se envolver em um acidente com dois caminhões em Piracicaba (SP). A batida aconteceu na Avenida 1º de Agosto, na Vila Rezende.

Moto atingiu caminhão e motociclista foi atingido por outro veículo em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

Segundo informações apuradas no local pela EPTV, afiliada da TV Globo, por volta de 13h, o motociclista seguia pela avenida quando bateu na traseira de um dos caminhões. Ao cair da moto, ele foi atingido por outro caminhão que seguia na avenida.

