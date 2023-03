Região de Piracicaba tem 37,8 mil crianças aptas a adicional do Bolsa Família; veja critérios e datas

Famílias receberão adicional de R$ 150 por cada criança de 0 a 6 anos. Em relação a famílias, as 18 cidades têm 67,8 mil com cadastro que permite o recebimento da nova versão do benefício. Atendimento do CadÚnico, em Piracicaba

Edijan Del Santo/EPTV

A região de Piracicaba (SP) tem 37,8 mil crianças de 0 a 6 anos com direito a receber um adicional de R$ 150 na nova versão do Bolsa Família, cujos pagamentos iniciaram na última segunda-feira (20), com valor médio de R$ 650.

Tratam-se de crianças de famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que estão registradas no Cadastro Único (CadÚnico) das prefeituras.

A nova legislação permite acesso ao Bolsa Família a famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Com o novo Bolsa Família, o governo pretende proporcionar pelo menos R$ 142 por pessoa em cada casa.

Em relação a famílias, são 67,8 mil nas 18 cidades da área de cobertura do g1 Piracicaba que estão no CadÚnico e têm situação de pobreza ou extrema pobreza, critérios para receber o benefício, segundo dados do Ministério da Cidadania de janeiro deste ano. No entanto, há outras condições para serem cumpridas além do cadastro para receber os valores (veja abaixo).

Em Limeira, atualmente, são 15.884 famílias beneficiárias do programa, segundo a presidente do Ceprosom, Maria Aucélia Damaceno. Todas as famílias beneficiárias receberão no mínimo R$ 600.

Para participar do programa, é necessário estar com dados no CadÚnico corretos e atualizados. “A inscrição é feita pelo Ceprosom [Centro de Promoção Social Municipal] no setor de Cadastro Único mediante agendamento prévio”, explica a coordenadora do CadÚnico de Limeira, Vanessa Godoy.

Vanessa reforça que as regras de atualização cadastral não mudaram. Para continuar recebendo o benefício, o cadastro deve ser atualizado a cada dois anos ou antes no caso de mudança nas informações.

“Vale lembrar que o cadastramento é um pré-requisito, mas não significa que a família tem a entrada imediata no programa”, ressalta a coordenadora do CadÚnico.

Outras condições

As famílias devem cumprir alguns compromissos nas áreas de saúde e de educação, que são chamados de condicionalidades.

O programa prevê as seguintes exigências:

Frequência escolar para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos e 11 meses;

Acompanhamento pré-natal para gestantes;

Acompanhamento nutricional das crianças até 7 anos e a manutenção do caderno de vacinação atualizado.

Pagamento

O benefício é disponibilizado, conforme data estabelecida pelo calendário do programa, sempre nos últimos 10 dias úteis do mês, de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável. Veja as formas de receber:

Pagamento pode ser retirado nos seguintes canais:

Agências da Caixa Econômica Federal, postos de atendimento bancários ou postos avançados de atendimento

Lotéricas

Correspondentes Caixa Aqui

Terminais de autoatendimento

Governo começa a pagar novo Bolsa Família com valor médio de R$ 670

Datas de pagamento

O programa foi reformulado após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), o programa havia sido rebatizado de Auxílio Brasil.

As datas são determinadas pelo Número de Identificação Social (NIS) — entenda o que é e como consultar o número. Veja abaixo o calendário de pagamento:

20 de março – NIS com final 1

21 de março – NIS com final 2

22 de março – NIS com final 3

23 de março – NIS com final 4

24 de março – NIS com final 5

27 de março – NIS com final 6

28 de março – NIS com final 7

29 de março – NIS com final 8

30 de março – NIS com final 9

31 de março – NIS com final 0

O governo estima que 694.245 mil famílias que preenchiam os requisitos, mas não estavam na lista de beneficiários, passem a receber os valores. Também há 1,5 milhão de famílias da lista de beneficiários que serão excluídas por não se enquadrarem no critério de renda.

O programa prevê ainda o pagamento de um adicional de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos. Segundo o governo, 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária receberão o dinheiro já neste mês, o que representa um investimento de R$ 1,33 bilhão para o grupo.

A folha de pagamento de março tem o maior valor da história. Serão investidos R$ 14 bilhões em 21,19 milhões de famílias beneficiárias.

Lula lança novo Bolsa Família e pede fiscalização contra fraudes

Novo programa

O novo Bolsa Família entrou em vigor em 2 de março, a partir da publicação de uma medida provisória no Diário Oficial da União (DOU).

Agora, a MP do novo Bolsa Família terá de ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional. Caso não seja aprovada, o programa instituído pela MP deixa de existir.

O programa social atende famílias com renda per capita classificada como situação de pobreza ou de extrema pobreza.

O impacto do novo programa em 2023 será de menos de R$ 175 bilhões no Orçamento da União.

Veja mais notícias da região no g1 Piracicaba

Vittorio Rienzo