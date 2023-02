Região de Piracicaba tem alta de 134% nas emissões de CNHs para transporte de carga e passageiros

Segundo especialista, o setor de transportes cresceu nos últimos dois anos, o que fez aumentar o número de pessoas interessadas em se especializar para trabalhar no segmento. Cresce o número de emissões de CNHs categorias C, D e E em Piracicaba e região

As três maiores cidades da região de Piracicaba (SP) registraram alta de 134% nas emissões de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para condução de veículos de transporte de carga e passageiros. O levantamento foi feito pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), a pedido da EPTV, afiliada TV Globo.

Os números mostram que desde 2020 há mais pessoas interessadas em trabalhar no setor de transporte. Isso significa que mais motoristas pedem a mudança de categoria na CNH, para C, D ou E.

Somando as três maiores cidades da região, em 2020 o Detran emitiu 781 CNHs nessas categorias. Já em 2022 foram 1.833.

A alta foi observada nas cidades de Limeira, Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste. Veja na tabela a quantidade de novos motoristas das categorias nas três cidades:

Número de novos motoristas das categorias C, D e E

Veja o que abrange cada categoria:

Categoria C – Condutor de veículo de transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3.500 quilos (caminhão, caminhonete, van de carga)

Categoria D – Condutor de veículo de transporte de passageiros, cuja lotação exceda a 8 lugares, excluído o do motorista (ônibus, micro-ônibus, van de passageiros)

Categoria E – Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 lugares (automóvel tracionando trailer, caminhão tracionando duas carretas (treminhão), ônibus articulado)

Campinas e região registram aumento de motoristas das categorias C, D e E

Crescimento no setor

O aumento ocorre porque essas categorias são profissionais e o setor de transportes cresceu durante a pandemia. Com isso, mais pessoas se profissionalizam para conseguir chances de emprego.

É o caso de José Leandro da Silva, que está desempregado e está tirando uma nova CNH para tentar se recolocar no mercado. “Como eu tinha feito um curso de máquinas pesadas há pouco tempo e eles exigem a categoria D, eu resolvi tirar”, explicou.

Segundo o professor de economia da Faculdade de Campinas (Facamp), José Augusto Ruas, o crescimento no setor também fica evidente nos dados. “Os números acumulados nos últimos 12 meses dão conta de alguma coisa entre 15% e 16% de aumento no volume de transações de transporte de carga. O que é a maior taxa nos últimos dez anos.”

“É um indicador muito positivo porque reflete tanto essas transformações no e-commerce, como as exportações, principalmente dos insumos agrícolas, que cresceram muito no ano passado, mas também essa recuperação da pandemia, que vem desde 2021”, afirmou.

