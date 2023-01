Região de Piracicaba tem dezembro com maior número de mortes no trânsito em sete anos

Foram 19 óbitos por acidentes no mês passado, segundo o Infosiga. Trânsito em Piracicaba

A região de Piracicaba (SP) registrou o dezembro mais letal no trânsito em 2022, segundo o Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga-SP). Foram 19 óbitos por acidentes no mês passado.

Desde o início da série histórica do Infosiga, em 2015, apenas o primeiro ano teve mais óbitos por acidentes de trânsito em dezembro, com 26 ocorrências. Veja no gráfico.

Em dezembro, entre os acidentes que causaram mortes no trânsito, sete foram em Limeira, cinco em Piracicaba, dois em Engenheiro Coelho, dois em Capivari e em Santa Bárbara d’Oeste, Elias Fausto e Cosmópolis registraram um acidente com óbito cada.

O balanço do Infosiga não cita entre os acidentes um que ocorreu na madrugada de Natal, em 25 de dezembro, que matou dois jovens de 17 e 19 anos, em Piracicaba. Eles foram atropelados e prensados em um muro. O motorista fugiu do local do acidente e se entregou à polícia em janeiro.

O g1 questionou o Departamento de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), responsável pelo Infosiga, sobre o motivo desse acidente não ter aparecido na lista. O departamento informou que houve um erro na inserção dos dados, mas que o caso deve ser incluído no próximo mês.

Contando apenas as vítimas citadas na plataforma do Infosiga, seis eram eram mulheres e 13 eram homens. Na lista consta um menor de idade, um adolescente de 15 anos que morreu de bicicleta, em Elias Fausto.

Veja na tabela o perfil dos acidentes:

Óbitos por acidentes de trânsito na região de Piracicaba em dezembro

Uma morte a cada dois dias

No acumulado do ano, em 2022 houve queda no número de mortes por acidente de trânsito. Foram 173 ao todo, sendo que em 2021 foram 177. Ainda assim, em média a região registrou uma morte no trânsito a cada dois dias.

Entre as 173 vítimas do trânsito no ano passado, 71 estavam em motocicletas, 41 em automóveis, 33 eram pedestres, 13 ciclistas e sete estavam em caminhões. As demais não tiveram essa informação divulgada.

Além disso, 80,3% das vítimas eram homens, a maior parte jovens entre 18 e 29 anos.

