Região de Presidente Prudente têm concursos públicos e processos seletivos com salários de quase R$ 14 mil

Há vagas para diferentes áreas para trabalhar em Inúbia Paulista (SP), Martinópolis (SP), Pacaembu (SP), Panorama (SP), Presidente Prudente (SP), Rancharia (SP) e Rosana (SP). Unesp oferece oportunidades para trabalhar no campus de Presidente Prudente (SP)

Arquivo/g1

Concursos públicos e processos seletivos disponíveis oferecem oportunidades para trabalhar em diversas cidades da região de Presidente Prudente (SP). Há vagas para diferentes áreas e as inscrições podem ser feitas pela internet.

Confira as oportunidades:

Unesp de Presidente Prudente

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), divulgou abertura de um novo concurso público no Campus de Presidente Prudente para diversos profissionais. Os interessados podem se inscrever no site da instituição.

Arquitetura

Outra oportunidade ofertada é para o docente da área de Arquitetura e Urbanismo e subárea de conhecimento Projeto de Arquitetura e Urbanismo, lecionar as disciplinas de Projeto de Arquitetura I, Projeto de Arquitetura II, Projeto de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa em nível superior, bem como ser portador de, no mínimo, certificado de especialização em nível de pós-graduação ou cópia da ata de defesa da tese, entre outras exigências.

Os interessados devem se inscrever até esta quarta-feira (8).

A remuneração é de R$ 1.119,02, referente a jornada de trabalho de 12 horas semanais.

Bioquímica

Outro concurso aberto pela Universidade, é destinado à contratação de um professor assistente. A vaga é oferecida ao docente da área de Bioquímica, no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências e Tecnologia.

Para se inscrever, é necessário possuir graduação completa, com título de Doutor da área ofertada.

O docente efetivado deverá cumprir uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, com remuneração correspondente ao valor de R$ 13.357,25.

Os candidatos devem se inscrever até o dia 2 de março, através do site da instituição.

Prefeitura de Pacaembu

A Prefeitura de Pacaembu, por meio do Centro de Integração Empresa Escola (Ciee) anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva destinado à contratação de estagiários.

Há oportunidades disponíveis para os seguintes cursos:

Administração;

Arquitetura e urbanismo;

Ciências contábeis;

Ciência da computação;

Direito;

Engenharia civil;

Enfermagem;

Educação física;

Pedagogia;

Psicologia; e

Serviço social.

Para concorrer a uma das chances, é necessário que o candidato possua idade mínima de 16 anos, esteja matriculado e com frequência efetiva entre o segundo ao penúltimo semestre do curso de nível superior, conforme a respectiva vaga pleiteada.

Ao ser contratado, o estagiário deve exercer funções em jornadas de 30 horas semanais, distribuídas em seis horas diárias, referente a bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 500,00, acrescido de R$ 30,00 correspondente ao auxílio transporte.

Os interessados podem se inscrever até dia 13 de fevereiro, por meio do site do Ciee.

Etec

Rancharia

A Escola Técnica Estadual (Etec) de Rancharia anunciou a realização de um novo Processo Seletivo, com o objetivo de formar cadastro reserva para professores de ensino médio e técnico.

De acordo com o edital, as oportunidades são para a área de Laboratório de Processos Criativos (itinerário de Linguagens, Ciências Humanas e Sociais), no ensino médio.

Para concorrer a uma das chances é necessário que os candidatos possuam licenciatura ou equivalente, acompanhado do diploma de curso de bacharelado ou de tecnologia de nível superior que permitiu a formação docente.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de até 200 horas mensais e contarão com remuneração de R$ 20,19 por hora/aula.

As inscrições podem ser feitas até dia 16 de fevereiro, pela internet.

Presidente Prudente

A Escola Técnica Estadual Professor Antônio Eufrásio de Toledo, em Presidente Prudente, divulgou dois novos Processos Seletivos, que têm como objetivo a formação de cadastro reserva para o cargo de professor do ensino médio e técnico.

Confira a seguir as oportunidades que foram divulgadas:

Desenvolvimento para Dispositivos Móveis I (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrado) – Edital Nº 032/01/2023.

Gestão de Conteúdo Web I (Informática para Internet Integrado ao Ensino Médio (MTec – Programa Novotec Integrando – Edital Nº 032/02/2023.

Os interessados devem possuir escolaridade de nível superior A remuneração para o profissional que preencher o cargo é de R$ 20,19 a hora-aula. A carga horária estará sujeita a variações conforme as necessidades que possuir a instituição de ensino, mas não poderá ultrapassar o limite de 200 horas mensais.

As inscrições podem ser realizadas apenas via internet, por meio do site da instituição Etec, até dia 20 de fevereiro.

Unesp de Rosana

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rosana (SP) divulgou a realização de três concursos públicos com o objetivo de preencher quatro vagas com candidatos de nível fundamental e técnico.

De acordo com o edital, há oportunidade para os cargos de:

Assistente Operacional II – Jardinagem e Manutenção – CNH C (2);

Assistente de Suporte Acadêmico II – Acadêmica – Recursos Audiovisuais (2).

Os profissionais deverão exercer jornada de 40 horas semanais de trabalho, referente a remuneração que varia de R$ 2.861,38 a R$ 4.227,56.

Para participar, os candidatos deverão se inscrever na internet, até o próximo dia 24 de fevereiro.

Prefeitura de Inúbia Paulista

A Prefeitura de Inúbia Paulista (SP) anunciou a realização de um novo Concurso Público, com o objetivo de formar cadastro reserva para profissionais de níveis alfabetizado, fundamental e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente Social;

Coletor De Resíduos;

Dentista;

Encanador;

Engenheiro Agrônomo;

Pintor; e

Zelador.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.382,00 a R$ 4.895,33.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 25 de fevereiro, pela internet.

Prefeitura de Martinópolis

A Prefeitura de Martinópolis divulgou um novo Processo Seletivo, destinado ao preenchimento de 30 vagas para estagiários.

Veja as oportunidades disponíveis, de acordo com a escolaridade:

Nível médio/técnico: Ensino Médio (5); Técnico em Segurança do Trabalho (1);

Nível superior: Administração ou Técnico em Administração (1); Ciências Biológicas (1); Ciências Contábeis (1); Comunicação Social – Jornalismo/Publicidade e Propaganda (1); Direito (3); Educação Artística (1); Educação Física (1); Engenharia Civil (1); Engenharia Ambiental ou Técnico em Meio Ambiente (1); Farmácia (1); Geografia (1); Nutrição (1); Pedagogia (5); Psicologia (1); Serviço Social (1); Sistema de Informação (1); Turismo (1).

Para se inscrever, é necessário estar devidamente matriculado e com frequência em cursos de instituições de ensino médio, técnico ou superior.

Aos estagiários selecionados, o auxílio financeiro varia entre R$ 5,00 a R$ 6,00 por hora, referente a jornada de estágio de 20 ou 30 horas semanais para o exercício das funções estipuladas aos estudantes.

Os interessados podem se inscrever até dia 26 de fevereiro, pela internet.

Prefeitura de Panorama

A Prefeitura de Panorama (SP) anunciou a retificação de um novo concurso público que tem como objetivo preencher 27 vagas. Além disso, a administração pretende formar cadastro reserva para profissionais com níveis fundamental, médio e superior.

Conforme o documento (retificação I), houve alteração na quantidade de vagas nos requisitos para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. Além disso, outros requisitos foram alterados para as funções de Agente de Controle de Vetores, Professor Educação Básica II – Arte e Professor Educação Básica II – Inglês. A remuneração para a função de Professor de Educação Básica II – Arte também sofreu mudanças.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os seguintes cargos:

Pedreiro (1);

Ajudante Geral Masculino (3);

Ajudante Geral Feminino (3);

Motorista (3);

Operador de Máquinas (2);

Tratorista (1);

Agente Comunitário de Saúde (2);

Agente de Controle de Vetores (2);

Escriturário (2);

Auxiliar de Enfermagem (3);

Técnico em Enfermagem (2);

Enfermeiro (2);

Farmacêutico (1);

Professor Educação Básica II – Arte;

Professor Educação Básica II – Inglês.

Para concorrer a uma das chances é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tenha idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos que constam no edital.

Os profissionais admitidos deverão cumprir jornadas de trabalho de 12h30 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.316,13 a R$ 3.206,97. Já para os cargos de professor, o salário será de R$ 20,37 a R$ 22,12 por hora/aulas ministrada.

Os interessados devem se inscrever na internet até o dia 3 de março.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo