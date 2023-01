Região de Ribeirão Preto contrata auxiliar de cobrança, engenheiro de projetos, assistente de logística e mais 175

Oportunidades estão disponíveis em Ribeirão, Franca, Barretos, Sertãozinho, Bebedouro, Serrana, Jaboticabal e Monte Alto. Há cinco vagas abertas para pessoas com deficiência. Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Barretos (SP), Sertãozinho (SP), Bebedouro (SP), Serrana (SP) , Jaboticabal (SP) e Monte Alto (SP) oferecem 178 vagas de emprego nesta segunda-feira (23). As oportunidades estão disponíveis nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PAT) e agências de recursos humanos.

Engenheiro de projetos, analista de importação e exportação, auxiliar de cobrança, balconista, vendedor, agente funerário, mecânico, recepecionitsa, professor, representante comercial, camareira e pedreiro são algumas das oportunidades disponíveis.

Para se candidatar às vagas disponíveis nos PATs, os interessados devem ir às unidades (veja os endereços abaixo) com documento de identidade, CPF, carteira de trabalho ou número de PIS/NIT e comprovante de residência atualizado.

Ribeirão Preto

O PAT está localizado na Rua Flávio Uchoa, n.º 1.180, no cruzamento com a Avenida da Saudade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Atendente de loja (vaga para pessoas com deficiência)

Auxiliar administrativo (vaga para pessoas com deficiência)

Balconista (vaga para pessoas com deficiência)

Camareira de hotel

Pedreiro

Auxiliar de contabilidade

Auxiliar de enfermagem

Açougueiro

Eletricista de instalações de veículos automotores

Operador de atendimento receptivo

Técnico de enfermagem

Vendedor interno

Vendedor pracista

A RH Eventos busca profissionais para preencher as vagas abaixo. Os interessados deverão cadastrar o currículo no site da empresa.

Agente funerário: será responsável por remover e preparar os corpos, auxiliar no sepultamento e organizar o ambiente de trabalho. Necessário ter ensino médio completo e experiência anterior como motorista.

Analista de controles financeiros: será responsável por auxiliar nas rotinas financeiras, como contas à pagar, contas à receber, tesouraria, conciliação bancária, fluxo de caixa, atualização diária do fluxo de recebimento de carteira, emissão de relatórios gerenciais, controle dos serviços de banco, conferência de documentos e notas fiscais, imputação do sistema financeiro. Necessário terensino superior completo em administração de empresas, ciências contábeis ou gestão financeira.

Analista de importação e exportação: será responsável por fazer contato e negociação com fornecedores internacionais, criar processos de importação e exportação, conferir cálculos de impostos e acompanhar pedidos, realizar a gestão dos processos e operações para importação e exportação de produtos e serviços, traçando planos, analisando mercado internacional de produtos e serviços, assegurando a satisfação do cliente final no cumprimento de prazos e mantendo a qualidade do produto. Necessário ter ensino superior completo em relações internacionais e comércio exterior, administração de empresas ou outras áreas relacionadas.

Auxiliar de cobrança: será responsável por entrar em contato com o cliente para cobrar títulos em aberto, negociar valores e formas de pagamento, atualizar cadastros e registrar as atividades no sistema. Necessário ter ensino médio e experiência anterior na função.

Auxiliar de limpeza: será responsável por auxiliar na limpeza interna e externa do local. Necessário ter fundamental completo e experiência anterior na função.

Cadastrador interno: será responsável por cadastrar novos imóveis, prospectar novos clientes através do telefone, aumentar a carteira de clientes ativos, negociar taxas para os proprietários dos novos imóveis, providenciar documentações, chaves e fotos com o cadastrador externo. Necessário ter ensino médio completo e experiência com telemarketing ou vendas por telefone.

Caixa: será responsável por atuar com atividades relacionadas ao fluxo de caixa. Necessário ter ensino médio completo, ser proativo, dinâmico e focado, além de possuir experiência anterior na área.

Engenheiro de projetos: necessário ter ensino superior em engenharia química, de produção, mecânica, materiais ou elétrica, experiência no desenvolvimento de projetos, conhecimento em normas automotivas, métricas de qualidade de processos, lean manufactoring e six sigma, além de conhecimento avançado em inglês.

Recursos Humanos (estágio): será responsável por divulgar vagas de empresa, fazer a triagem de currículos, arquivar, agendar entrevistas, prestar suporte nas entrevistas, dar retornos negativos, apoiar na digitação de documentos, aplicar testes psicológicos e específicos. Necessário cursar psicologia.

Vendedor: será responsável por atuar na área de vendas, organizar a loja e atender os clientes. Necessário ter ensino médio completo.

Franca

O PAT está localizado na Rua Campos Sales, nº 1.495, no Centro. O atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone para contato é (16) 3723-5444. Todas as vagas exigem experiência de ao menos seis meses, com comprovação em carteira.

Recepcionista atendente: ensino médio, experiência em pax, atendimento ao público interno e externo, ser comunicativa, proativa e motivada

Mecânico de máquina de costura: ensino médio completo. O profissional será responsável por pela manutenção do maquinário de costura, verificações, troca de peças, entre outras atividades

Técnico instalador de fibra ótica (30 vagas): será responsável por instalar fibra na casa dos clientes, cabos em campos e ruas, e todo serviço de internet via fibra ótica

Representante comercial autônomo (10 vagas): ensino médio completo, para trabalhar com venda de planos odontológicos

Ajudante de eletricista (8 vagas): ensino fundamental

Vendedor interno: ensino médio completo, experiência com vendas na área da construção civil, atendimento ao público e conhecimento em informática

Operador de telemarketing: ensino médio completo, para trabalhar com agendamento

Auxiliar financeiro: ensino médio completo

Representante comercial autônomo: com carteira de habilitação

Atendente (4 vagas): ensino médio. O profissional será responsável por prestar atendimento ao público, preparar alimentos, receber mercadorias, controlar o estoque e conservar o ambiente

Mecânico (2 vagas): ensino médio. Possuir experiência comprovada com mecânica, conhecimento em alinhar, balancear e suspensão

Auxiliar administrativo (vaga para pessoas com deficiência): ensino médio. O profissional será responsável pelo atendimento telefônico, telemarketing e elaborar planilhas no Excel

Auxiliar de produção (vaga para pessoas com deficiência): o profissional será responsável pelo trabalho operacional no processo produtivo, atuação em esteira e limpeza de utensílios

Esteticista corporal: ensino superior em farmácia, enfermagem, fisioterapia ou biomedicina

Gerente de loja: possuir experiência em loja de calçados e roupas femininas. O profissional será responsável por gerir pessoas, motivar, treinar, controlar estoque e fazer o marketing da loja

Operador de telemarketing (7 vagas): ensino médio

Barretos

O atendimento é realizado no Poupatempo, ao lado do North Shopping, na Via Conselheiro Antônio Prado, nº 1.400. O horário é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h. Todas as vagas exigem experiência na área de atuação.

Acabador de fundição: com experiência em peças de inox e conhecimento em máquinas PG

Alinhar de veículos: ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B

Analista de suporte: ensino superior completo em tecnologia da informação e carteira de habilitação nas categorias A e B

Assistente de escrita fiscal: será responsável pela apuração de impostos do INSS, PIS e confins e geração, validação e transmissão de obrigações acessórias mensais DCTF, GIA, EFD contribuições e EFD ICMS. Possuir o ensino médio completo

Atendente de balcão de farmácia: ensino médio completo

Auxiliar contábil: ensino superior completo em ciências contábeis

Auxiliar de mecânica de automóveis ( vaga temporária): trabalhará com a troca de pneus, óleo, motores, freios, suspensão, alinhamento e balanceamento de veículos. Possuir carteira de habilitação na categoria B e ensino médio completo

Corretor de imóveis (freelance): com registro no Conselho Regional de Corretores de Imóvel e ensino fundamental completo

Desossador ou refilador: vaga para atuar em Lençóis Paulista (SP). A empresa pagará um mês de pousada e reembolsa a viagem de ida

Empregada doméstica (2 vagas): para lavar, passar e cozinhar

Marceneiro: ensino fundamental incompleto

Mecânico de caminhões: será responsável por realizar atividades em sistemas de suspensão, freios, carretas, linha agrícola e rodoviária. Possuir carteira de habilitação na categoria B

Mecânico de automóveis: com conhecimento em injeção eletrônica e carteira de habilitação nas categorias A e B

Mecânico de veículos leves: ensino fundamental completo e carteira de habilitação na categoria B

Montador de móveis: ensino fundamental incompleto e carteira de habilitação nas categorias A e B

Motorista de caminhão: ensino fundamental completo, carteira de habilitação na categoria D, certificação no curso de movimentação de produtos perigosos e disponibilidade para viagens

Operador de torno

Professor de educação física: ensino superior completo em educação física

Professor de inglês: ensino superior em letras

Serralheiro: ensino fundamental completo

Tapeceiro: ensino fundamental completo

Vendedor externo: com ensino médio completo, para trabalhar com venda de purificadores de água

Vendedor interno: ensino médio completo

Vendedor interno: com ensino médio, para trabalhar com vendas de crédito consignado por telefone

Vendedor projetista de móveis: com carteira de habilitação nas categorias A e B, veículo próprio, conhecimento em informática e sistema de projetos PROMOB. O profissional será responsável por elaborar projetos de móveis, fazer orçamentos, propostas comerciais, realizar venda do produto e visitar clientes

Bebedouro

A unidade do PAT está localizada na Rua Prudente de Moraes, nº 700, no Centro. O horário de funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 16h. O telefone de contato é (17) 3342-3422. Todas as vagas exigem experiência na área de atuação.

Ajudante de eletricista

Analista químico

Artífice de manutenção

Carpinteiro

Colhedor de laranja

Eletricista de instalações de veículos automotores

Funileiro de veículos

Mecânico de automóveis e caminhões

Mecânico de veículos

Nutricionista

Oficial de manutenção civil

Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações

Operador de caixa

Operador de caldeira

Operador eletromecânico

Porteiro

Vendedor de comércio varejista

Jaboticabal

A unidade do PAT está localizada no Paço Municipal. O funcionamento é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Os interessados podem obter informações pelo telefone (16) 3203-8275. Todas as vagas exigem experiência na área de atuação.

Agente de viagem

Auxiliar administrativo

Borracheiro

Consultor de vendas

Encarregado de expedição

Gerente de vendas

Montador de móveis de madeira

Operador de produção de álcool

Promotor de vendas

Técnico em manutenção de equipamentos de informática

Vendedor pracista

Monte Alto

O PAT está localizado na Rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, n.º 1565, no Centro. Mais informações sobre as vagas podem ser obtidas pelo telefone (16) 3242-4109.

Costureiro: trabalhará com máquinas de confecção em série

Motorista carreteiro

Vigilante

Serrana

O PAT de Serrana oferece uma vaga para pizzaiolo e o interessado pode procurar a unidade que fica localizada na Rua São Sebastião, nº 459, no Centro. O telefone para obter informações é (16) 3987-4338.

Sertãozinho

O PAT está localizado na Rua Voluntário Otto Gomes Martins, nº 1.380, no Centro. O atendimento é de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 17h. O telefone é (16) 3942-3714. Todas as vagas exigem experiência.

Assistente administrativo

Assistente de logística de transporte

Assistente de vendas

Auxiliar administrativo

Auxiliar de eletrotécnico

Auxiliar de limpeza

Consultor de vendas

Coordenador de caldeiraria

Desenhista técnico de tubulação

Empregado

Encarregado de expedição

Instalador de som e acessórios de veículos

Instrutor de informática

Lavador de veículos

Motorista de caminhão

Operador de caldeira

Operador de negócios

Pedreiro

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de edificações

Técnico de montagem

Técnico eletricista

Vendedor pracista

Vittorio Rienzo