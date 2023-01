Região de Ribeirão Preto, SP, abre semana com 777 vagas de emprego; veja como se candidatar

Há oportunidades em diferentes cargos em Ribeirão Preto (SP), Sertãozinho (SP), Guariba (SP), Serrana (SP), Franca (SP), Orlândia (SP), Barretos (SP), Bebedouro (SP), Guaíra (SP) e Viradouro (SP). Carteira de trabalho digital e versão física são formas de garantir o trabalho formal

As cidades de Ribeirão Preto (SP), Sertãozinho (SP), Guariba (SP), Serrana (SP), Franca (SP), Orlândia (SP), Barretos (SP), Bebedouro (SP), Guaíra (SP) e Viradouro (SP) estão com 777 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (30). (veja abaixo como se candidatar)

As oportunidades estão disponíveis em diferentes áreas de atuação, como almoxarife, recepcionista, pedreiro, motorista, cozinheiro e vendedor.

O interessado pode fazer o cadastro no site do Sistema Nacional de Emprego (Sine) para consultar as vagas e participar dos processos de seleção.

Em caso de atendimento presencial nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), o candidato deve apresentar carteira de trabalho, RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço atualizado e número do PIS.

Ribeirão Preto – 60 vagas

O PAT fica na Avenida Francisco Junqueira, 2625, Jardim Macedo. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h. Mais informações sobre vagas e agendamento podem ser obtidas pelo telefone (16) 3625-7381.

Topógrafo

Técnico eletrônico

Assistente administrativo

Auxiliar de pessoal

Almoxarife

Conferente de carga e descarga (2)

Recepcionista (2)

Operador de telemarketing receptivo

Cozinheiro

Garçom

Atendente de lanchonete

Auxiliar nos serviços de alimentação

Faxineiro (2)

Porteiro de edifícios

Cartazeiro

Lavador de veículos

Leiturista

Vendedor de comércio varejista (6)

Promotor de vendas

Repositor de mercadorias

Pedreiro

Pintor de obras

Servente de obras (2)

Encanador (2)

Costureiro na confecção em série

Marceneiro (2)

Montador de móveis e artefatos de madeira

Motorista de furgão ou veículo similar (3)

Motorista de caminhão (4)

Ajudante de motorista

Alimentador de linha de produção (2)

Cafeteiro

Açougueiro

Operador de caldeira

Operador de máquinas fixas

Mecânico de manutenção e instalação de aparelho (3)

Mecânico de manutenção de máquinas (2)

Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras

Eletricista de manutenção eletroeletrônica

Sertãozinho – 221 vagas

O PAT Sertãozinho fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O endereço é Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1.380, Centro. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 11h, e das 13h às 16h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3942-3714.

Gerente de produção e operações

Gerente de produção e operações de construção

Gerente administrativo

Administrador (3)

Contador (2)

Secretário executivo

Diretor de arte (2)

Eletrotécnico

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação

Técnico de manutenção eletrônica

Técnico em mecânica de precisão

Técnico de apoio ao usuário de informática

Desenhista e projetista mecânico (4)

Técnico de enfermagem

Técnico em segurança no trabalho (7)

Assistente de vendas (6)

Vendedor pracista (4)

Técnico de planejamento de produção

Inspetor de qualidade (3)

Auxiliar de escritório

Assistente administrativo (2)

Auxiliar de contabilidade (4)

Almoxarife (2)

Operador de caixa

Recepcionista (2)

Empregado doméstico nos serviços

Cozinheiro (4)

Camareiro de hotel

Garçom (2)

Barman

Auxiliar nos serviços de alimentação (2)

Pizzaiolo

Garagista

Faxineiro

Trabalhador de manutenção de edificações

Cuidador de idosos

Cartazeiro

Lavador de veículos

Vendedor de comércio varejista (5)

Promotor de vendas

Repositor de mercadorias (3)

Atendente de lojas e supermercados (3)

Instalador de som e acessórios de veículos

Tratorista agrícola (6)

Operador de pá carregadeira

Pedreiro (3)

Pedreiro de material refratário

Montador de andaimes

Eletricista de instalações (3)

Pintor de obras

Servente de obras (4)

Supervisor de controle de tratamento térmico

Operador de máquinas e ferramentas convencionais (7)

Operador de torno com comando numérico (2)

Pintor de estruturas metálicas (2)

Pintor

Montador de estruturas metálicas

Preparador de estruturas metálicas (2)

Soldados (8)

Caldeireiro (11)

Serralheiro (3)

Operador de máquina de dobrar chapas (3)

Ajustador mecânico (2)

Montador de equipamentos eletrônicos (2)

Instalador de linhas elétricas

Modelador de madeira

Montador de móveis e artefatos de madeira

Operador de guindaste

Operador de empilhadeira (4)

Motorista de furgão ou veículo similar (4)

Motorista de caminhão (3)

Motorista operacional de guincho

Ajudante de motorista

Embalador

Alimentador de linha de produção (39)

Operador de jato abrasivo

Operador de máquinas de fabricação de doces

Encarregado de manutenção mecânica de sistema

Mecânico de manutenção de máquinas (5)

Mecânico de manutenção de máquinas e ferramentas

Mecânico de manutenção de empilhadeiras

Eletricista de manutenção eletroeletrônica (2)

Eletricista de instalações (2)

Funileiro de veículos (2)

Além dessas vagas, o PAT também está recebendo currículos para a safra de amendoim. São 200 vagas para diferentes funções. (clique e saiba mais)

Guariba – 1 vaga

O PAT de Guariba fica na Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho localizada na Rua Rui Barbosa, 245, Centro. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3251-4679.

Motorista de ônibus urbano

Serrana – 1 vaga

Os interessados devem se cadastrar pelo site do Sine Fácil.

Promotor de vendas

Franca – 32 vagas

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h30 às 16h, na Avenida Doutor Flávio Rocha, nº 500, no Parque de Exposição Fernando Costa.

Técnico de laboratório de análises físico-químicas (2)

Agente de saúde pública

Assistente de vendas

Vendedor pracista (11)

REpresentante comercial autônomo (3)

Auxiliar de escritório (2)

Almoxarife

Faxineiro (2)

Trabalhador da manutenção de edificações

Babá

Vendedor de comércio varejista

Supervisor de exploração agrícola

Sondador de pocos (2)

Servente de obras (2)

Embalador (2)

Orlândia – 12 vagas

Os interessados devem se cadastrar pelo site do Sine Fácil.

Técnico em segurança no trabalho

Assistente administrativo

Supervisor de exploração agrícola

Trabalhador agropecuário

Trabalhador volante da agricultura

Operador de máquinas de beneficiamento de pro

Tratorista agrícola

Mestre de pintura (2)

Motorista de caminhão (2)

Agente de pátio

Barretos – 160 vagas

O PAT Barretos funciona no Poupatempo, no setor de Serviços Municipais. É necessário agendamento para ser atendido. O serviço pode ser feito presencialmente ou pelo site.

O endereço é Via Conselheiro Antonio Prado, 1400, Pedro Cavalini, ao lado do North Shopping. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Engenheiro civil (4)

Engenheiro eletricista

Engenheiro de produção (2)

Farmacêutico

Fonoaudiólogo

Consultor jurídico

Economista do setor público

Contador (5)

Redator de publicidade

Diretor de arte de publicidade

Chefe de cozinha

Técnico em borracha

Técnico em manutenção eletrônica

Técnico mecânico

Esteticista

Controlador de serviços de máquinas e veículos

Técnico de contabilidade

Técnico de administração

Técnico em segurança no trabalho (2)

Assistente de vendas (2)

Comprador

Representante comercial autônomo

Auxiliar de escritório (2)

Apontador de mão de obra

Apontador de produção

Operador de caixa (2)

Recepcionista

Recepcionista de hotel

Operador de telemarketing receptivo (7)

Empregados domésticos nos serviços gerais (5)

Cozinheiro geral (2)

Camareiro de hotel

Garçom

Barman

Copeiro

Barista

Auxiliar de serviços de alimentação

Faxineiro (2)

Trabalhador de manutenção de edificações (2)

Educador social

Manicure

Vigilante (11)

Porteiro de edifícios (2)

Vigia

Lavador de veículos

Vendedor de comércio varejista (2)

Repositor de mercadorias (3)

Atendente de farmácia

Atendente de lojas e mercados (4)

Vendedor em domicílio (5)

Jardineiro

Trabalhador de pecuária

Tratorista agrícola (3)

Mestre de construção civil (6)

Operador de carregadeira

Operador de escavadeira (3)

Operador de pá carregadeira

Operador de pavimentadora de asfalto e concreto

Pedreiro (6)

Armador de estrutura de concreto (2)

Armador de estrutura de concreto armado

Carpinteiro (5)

Vidraceiro

Pintor de obras

Servente de pedreiro (5)

Pintor de obras

Servente de obras (5)

Operador de máquinas e ferramentas convencionais

Operador de fresadora com comando

Pintor de veículos

Soldados

Serralheiros

Costureiro na confecção em série

Montador de móveis e artefatos de madeira

Motorista de furgão ou veículo similar

Motorista de caminhão (3)

Alimentador de linha de produção (5)

Moldador de plástico por injeção

Operador de máquinas fixas

Mecânico de manutenção de máquinas

Mecânico de manutenção de automóveis (6)

Bebedouro – 42 vagas

O PAT fica na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3342-3422.

Farmacêutico (3)

Preparador físico

Chefe de cozinha

Técnico de apoio ao usuário de informática

Técnico em enfermagem

Auxiliar em saúde bocal

Técnico em secretariado

Assistente de vendas

Auxiliar de escritório

Cobrador interno

Empregador doméstico

Cozinheiro (2)

Garçom

Auxiliar nos serviços de alimentação

Vendedor de comércio varejista

Promotor de vendas

Atendente de farmácia

Atendente de lojas e mercados

Vendedor em domicílio

Trabalhador de pecuária

Tratorista agrícola

Pedreiro

Eletricista de instalações (2)

Gesseiro

Pintor de obras

Operador de máquinas e ferramentas convencionais

Marceneiro

Motorista de furgão ou veículo similar

Motorista de caminhão

Mecânico de manutenção de motores

Mecânico de manutenção de automóveis

Mecânico de veículos automotores a diesel

Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras

Eletricista de manutenção de eletroeletrônica

Guaíra – 4 vagas

O PAT de Guaíra fica na Avenida do Café, 1040, Centro. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3726-2951.

Vendedor de comércio varejista (3)

Atendente de lojas e mercados

Viradouro – 44 vagas

Os interessados devem se cadastrar pelo site do Sine Fácil.

Técnico de segurança no trabalho (4)

Servidor de exploração agrícola (5)

Operador de máquinas de beneficiamento de pro (5)

Tratorista agrícola (5)

Motorista de caminhão (5)

Mecânico de veículos automotores a diesel (10)

Eletricista de manutenção de eletroeletrônica (10)

