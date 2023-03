Região de Ribeirão Preto, SP, oferece 470 vagas de emprego; veja como se candidatar

Há oportunidades em Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Barretos (SP) e em mais sete municípios. Cadastro de currículos pode ser feito pela internet. Carteira de Trabalho

As cidades de Ribeirão Preto (SP), Sertãozinho (SP), Monte Alto (SP), Franca (SP), Orlândia (SP), Cravinhos (SP), Serrana (SP), Barretos (SP), Bebedouro (SP) e Viradouro (SP) estão com 470 vagas de emprego abertas nesta segunda-feira (13).

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas de atuação, como jardineiro, supervisor de área florestal, cozinheiro, motorista de caminhão e diretor de arte. (veja abaixo como se candidatar)

O interessado pode se cadastrar no Portal Emprega Brasil, do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para consultar as vagas e participar dos processos de seleção.

Em caso de atendimento presencial nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), o candidato deve apresentar a Carteira de Trabalho e RG, CPF ou CNH, além do comprovante de endereço atualizado e número do PIS.

Veja relação de vagas disponíveis

Franca – 74 vagas

Os interessados devem comparecer ao PAT, das 8h30 às 16h, na Avenida Doutor Flávio Rocha, nº 500, no Parque de Exposição Fernando Costa.

Analista de crédito;

Técnico florestal;

Inspetor de sinistros;

Agente de saúde pública;

Vendedor pracista (14);

Representante comercial autônomo;

Auxiliar de escritório (5);

Assistente administrativo (2);

Operador de caixa (7);

Faxineiro;

Fiscal de loja;

Controlador de pragas;

Repositor de mercadorias (10);

Vendedor em domicílio (16);

Trabalhador agropecuário;

Jardineiro;

Eletricista de instalações (10).

Orlândia – 2 vagas

Gerente de vendas;

Faxineiro.

Ribeirão Preto – 80 vagas

O PAT fica na Avenida Francisco Junqueira, 2625, Jardim Macedo. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 13h às 16h. Mais informações sobre vagas e agendamento podem ser obtidas pelo telefone (16) 3625-7381.

Enfermeiro;

Topografo;

Técnico em manutenção de equipamentos ;

Auxiliar de escritório (4);

Conferente de carga e descarga;

Cozinheiro geral (2);

Garçom (2);

Atendente de lanchonete;

Varredor de rua;

Auxiliar de manutenção predial;

Faxineiro (9);

Vendedor de comércio varejista (4);

Promotor de vendas;

Vendedor em domicílio (2);

Jardineiro;

Trabalhador da pecuária;

Supervisor da área florestal;

Operador de máquinas de construção civil (30);

Pedreiro;

Armador de estrutura de concreto armado;

Carpinteiro;

Operador de máquinas;

Operador de torno com comando numérico;

Serralheiro;

Prensista;

Motorista de furgão ou veículo similar;

Motorista de caminhão (2);

Alimentador de linha de produção (2);

Auxiliar de laboratório de análises físico-químicas;

Açougueiro;

Eletricista de manutenção eletroeletrônica;

Auxiliar geral de conservação de vias.

Sertãozinho – 153 vagas

O PAT Sertãozinho fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O endereço é Rua Voluntário Otto Gomes Martins, 1.380, Centro. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 11h, e das 13h às 16h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3942-3714.

Gerente de produção e operações da construção;

Engenheiro agrônomo;

Economista do setor público;

Administrador;

Contador (2);

Secretária(o) executiva(o);

Diretor de arte (3);

Técnico em eletromecânica;

Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação;

Técnico em mecânica de precisão;

Técnico mecânico na fabricação de ferramentas;

Desenhista projetista mecânico (3);

Técnico em segurança no trabalho (2);

Assistente de vendas (2);

Vendedor pracista (2);

Inspetor de qualidade (2);

Supervisor administrativo (3);

Auxiliar de escritório (3);

Assistente administrativo;

Auxiliar de contabilidade (4);

Almoxarife (2);

Empregado doméstico nos serviços gerais;

Cozinheiro geral (2);

Garçom;

Barman;

Auxiliar nos serviços de alimentação (3);

Faxineiro;

Trabalhador da manutenção de edificações;

Cartazeiro;

Controlador de pragas;

Vendedor de comércio varejista (6);

Repositor de mercadorias;

Atendente de lojas e mercados;

Jardineiro;

Tratorista agrícola;

Pedreiro;

Montador de andaimes;

Eletricista de instalações (3);

Mestre de caldeiraria;

Mestre – indústria de máquinas;

Operador de máquinas – ferramentas convencionais (11);

Operador de torno com comando numérico (2);

Pintor de estruturas metálicas;

Encanador;

Montador de estruturas metálicas (2);

Preparador de estruturas metálicas (2);

Soldador (6);

Caldeireiro (4);

Serralheiro;

Operador de máquina de dobrar chapas;

Ajustador mecânico;

Montador de máquinas;

Montador de equipamentos eletrônicos (2);

Instalador de linhas elétricas;

Montador de móveis e artefatos de madeira;

Operador de empilhadeira;

Motorista de furgão ou veículo similar (9);

Motorista de ônibus rodoviário;

Motorista de caminhão (4);

Motorista operacional de guincho;

Ajudante de motorista (2);

Alimentador de linha de produção (14);

Operador de máquinas de fabricação de doces;

Padeiro;

Encarregado de manutenção mecânica de sistema;

Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos (2);

Mecânico de manutenção de máquinas (5);

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas;

Mecânico de manutenção de automóveis (2);

Supervisor de manutenção elétrica;

Eletricista de manutenção eletroeletrônica;

Eletricista de instalações;

Funileiro de veículos.

Cravinhos

Pintor de veículos.

Monte Alto

Serralheiro.

Serrana – 2 vagas

Ajudante de motorista;

Operador de telemarketing ativo.

Barretos – 118 vagas

O PAT Barretos funciona no Poupatempo, no setor de Serviços Municipais. É necessário agendamento para ser atendido. O serviço pode ser feito presencialmente ou pelo site.

O endereço é Via Conselheiro Antônio Prado, 1400, Pedro Cavalini, ao lado do North Shopping. O atendimento acontece de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábado, das 9h às 13h.

Analista de pesquisa de mercado;

Engenheiro eletricista;

Terapeuta ocupacional;

Administrador;

Contador (2);

Analista de recursos humanos;

Técnico em manutenção de equipamentos;

Técnico mecânico;

Técnico agrícola;

Técnico em segurança no trabalho;

Assistente de vendas;

Inspetor de qualidade;

Técnico de garantia da qualidade (2);

Auxiliar de contabilidade;

Apontador de produção;

Operador de caixa;

Recepcionista;

Operador de telemarketing receptivo (6);

Cozinheiro geral (2);

Garçom;

Zelador de edifício;

Trabalhador da manutenção de edificações;

Vigilante;

Porteiro de edifícios;

Vendedor de comércio varejista;

Repositor de mercadorias;

Atendente de lojas e mercados;

Trabalhador da pecuária;

Supervisor da área florestal (5);

Tratorista agrícola (2);

Mestre construção civil (4);

Operador de carregadeira;

Sondador;

Operador de escavadeira (3);

Operador de pá carregadeira;

Operador de pavimentadora (2);

Pedreiro (2);

Armador de estrutura de concreto (2);

Carpinteiro (4);

Eletricista de instalações;

Servente de obras (6);

Operador de fresadora com comando numérico;

Soldador (2);

Operador de empilhadeira;

Motorista de carro de passeio;

Motorista de caminhão (22);

Agente de pátio (5);

Alimentador de linha de produção;

Moldador de plástico por injeção;

Açougueiro (2);

Mecânico de manutenção de automóveis (2);

Mecânico de manutenção de máquinas cortadoras;

Eletricista de manutenção eletroeletrônica;

Eletricista de instalações (6);

Borracheiro (2).

Bebedouro – 35 vagas

O PAT fica na Avenida Hércules Pereira Hortal, 1367. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3342-3422.

Engenheiro eletricista;

Técnico de apoio ao usuário de informática;

Técnico de enfermagem;

Técnico em instalação de equipamentos;

Almoxarife (2);

Recepcionista;

Empregado doméstico nos serviços gerais (3);

Trabalhador de manutenção de edificações (3);

Vigia;

Vendedor de comércio varejista (2);

Atendente de lojas e mercados;

Vendedor em domicílio (2);

Tratador de animais;

Trabalhador da pecuária;

Eletricista de instalações;

Servente de obras (2);

Operador de máquinas – ferramentas convencionais (2);

Soldador;

Mecânico de refrigeração;

Motorista de furgão ou veículo similar;

Motorista de ônibus urbano (2);

Mecânico de manutenção de motores diesel (2);

Mecânico de manutenção de automóveis (2).

Viradouro – 4 vagas

Motorista de caminhão (4).

