Região de Ribeirão Preto tem alerta da Defesa Civil para chuvas fortes durante 3 dias

Órgão prevê precipitações com volume de 45 milímetros e rajadas de vento entre sábado (25) e segunda-feira (27). Ribeirão Preto é alvo de alerta de chuvas fortes esta semana

Ricardo Canaveze / ACidade ON

A Defesa Civil emitiu um alerta de chuvas fortes para as regiões de Ribeirão Preto (SP), Franca (SP) e Barretos (SP) entre este sábado (25) e segunda-feira (27).

Segundo o comunicado emitido nesta sexta-feira (24), essas localidades podem ter precipitações com volumes de pelo menos 45 milímetros, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo.

O alerta também é válido para outras regiões de São Paulo, incluindo a região metropolitana de São Paulo e o litoral norte, castigado pelas fortes chuvas em fevereiro.

A orientação é que, em caso de emergência, moradores acionem a Defesa Civil, pelo 199, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Vittorio Rienzo