Região de Ribeirão Preto tem alerta para chuvas intensas durante fim de semana de carnaval

A Defesa Civil divulgou nesta quinta-feira (16) um alerta para chuvas intensas durante o fim de semana de carnaval na região de Ribeirão Preto (SP). O órgão projeta um acumulado de 80 milímetros até o próximo domingo (19) somente para Ribeirão.

Nesse período, a chuva esperada para a região de Barretos (SP) é de 100 mm, mesmo volume aguardado para a região de Franca (SP).

De acordo com o comunicado, a chuva pode vir acompanhada de raios, ventania, granizo e descartas elétricas.

Cuidados

A Defesa Civil publicou orientações válidas para motoristas que vão pegar a estrada durante o fim de semana. Confira:

Antes de viajar, verifique as condições do veículo, inclusive pneus e estepe;

Em caso de chuva intensa, procure um lugar seguro para estacionar o carro;

Não saia do carro em caso de enxurrada;

Mantenha distância segura do veículo à frente;

Use farol baixo, reduza a velocidade gradativamente e não freie bruscamente;

Em caso de aquaplanagem, mantenha o volante reto, pare de acelerar e não freie.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199. Já o Corpo de Bombeiros está disponível pelo número 193.

