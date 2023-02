Região de Ribeirão Preto tem festas pré-carnaval com blocos, funk, samba e axé; veja lista

Artistas como Gretchen, MC Mirella e Grupo Presença estão na programação que começa neste sábado (4) e vai até domingo (12). Ingressos para eventos são vendidos pela internet. Bloco Califórnia é um dos tradicionais eventos de pré-carnaval na região

A região de Ribeirão Preto (SP) recebe, a partir deste sábado (4), festas de pré-carnaval.

Entre as atrações, há opções para quem gosta de bloquinhos, funk, samba, pagode e axé.

Os ingressos para os eventos estão sendo vendidos pela internet. Veja, abaixo, a agenda das festas.

Esquenta de Carnaval

Atrações: Grupo Presença, Moleke Samba, Beat Samba, Escola de Samba Liberdade e DJ Thomazini;

Ingressos: de R$ 35 a R$ 100 no site OTicket;

Dia: 4 de fevereiro;

Horário: das 17h às 23h;

Local: Parque do Peão, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 428,Barretos (SP).

Grupo Presença toca no Esquenta de Carnaval em Barretos, SP

O Foco é o Bloco

Atrações: Mc Daniel, Mc Mirella, Mega Baile do Areias , Ventura , Turin, In’brazza, Malibeats, Murilow, Vindaz, Kess, Belini, Baffa, Diego Melo, Damasceno e Samba 71.

Ingressos: de R$ 140 a R$ 290 no site DuoTicket;

Dia: 4 de fevereiro;

Horário: das 23h às 7h;

Local: Santa Uzina, na Rodovia Mário Donegá, km2, Ribeirão Preto.

MC Daniel e MC Mirella se apresentam este final de semana em Ribeirão Preto, SP

Monobloco no Kauai

Atrações: Grupo Monobloco.

Ingressos: de R$ 80 a R$ 130 no site Quero 2 Ingressos;

Dia: dia 5 de fevereiro;

Horário: a partir das 12h;

Local: Kauai Sports, na Estrada da Limeirinha, 101, Bonfim Paulista, Ribeirão Preto.

Monobloco no carnaval

Bloco DNA em Guariba

Atrações: Bloco DNA – Dia e Noite Alcoolizados;

Ingressos: gratuito;

Dia: 4 de fevereiro;

Horário: às 20h;

Local: Pracinha Santo Antônio, em Guariba. O bloco vai até a Praça Silvio Vaz de Arruda.

Bloco Califórnia

Atrações: Gretchen, Jammil e Uma Noites, Anna Toledo. Além dos DJs Arana, Japão, Fifonha, Duda Freitas, Turin, Baile do Big, Gaab, Bellini, Cassão, InBrazza, Leozinn e Rafa Santana. Também estarão presentes as baterias universitárias Batesão e Dorotéia, da USP-RP; Taquicardia, da Unaerp;

Ingressos: de R$ 50 a R$ 100 pela internet;

Dia: 11 de fevereiro;

Horário: a partir das 15h até a madrugada do dia 12 de fevereiro;

Local: Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto.

Bloco Califórnia em Ribeirão

Carna Gay

Atrações: DJs Cutlac, Karol Sanpereira, Alex Oliver, Louis Salgado, Shonda, Joy, Mac de Marcio, Ramona Anitta, Ariel Mooney, Romano e MC Coimbra.

Ingressos: gratuito;

Dia: 12 de fevereiro;

Horário: a partir das 14h;

Local: Praça João Marchesi, na esquina da Avenida Antônio Diederichsen com a rua Thomaz Nogueira Gaia, Jardim São Luiz, Ribeirão Preto.

Carnagay em Ribeirão Preto (SP) em 2019

Batatais Folia

11 de fevereiro

Atrações: Bloco Só Mais Um

Ingressos: gratuito

Horário: às 14h;

Local: Parquinho Infantil Ana Nery, conhecido como Parquinho da Avenida Nove de Julho. A movimentação carnavalesca vai seguir sentido o Lago Artificial, em Batatais.

12 de fevereiro

Atrações: Escola de Samba Unidos do Morro recebe o programa Casa do Samba.

Ingressos: gratuito;

Local: Escola Municipal Padre Benito de Uriarte Erbainstrain, no bairro Altino Arantes, em Batatais.

Escola Unidos do Morro de Batatais, SP

