Região de Torres tem alerta de perigo para acumulado de chuva, diz Inmet

Previsão é de 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia entre a noite desta segunda (20) e a manhã desta terça-feira (21). Apesar da instabilidade, bombeiros mantêm buscas por jovem desaparecido após queda de ponte. Chuva no Rio Mampituba, em Torres

A região de Torres, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, recebeu alerta de grande perigo de acumulado de chuva emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, há chance de chuva de 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia entre a noite desta segunda (20) e a manhã desta terça-feira (21).

Segundo os bombeiros, a chuva dificulta as buscas pelo jovem desaparecido após a queda de uma ponte pênsil no município. Ainda assim, os trabalhos serão mantidos.

Além de Torres, há previsão de chuva para as cidades de Dom Pedro de Alcântara, Morrinhos do Sul e Mampituba, no Litoral, além de Cambará do Sul e São José dos Ausentes, já nos Aparados da Serra.

A chuva também deve atingir o Sul de Santa Catarina, conforme o Inmet.

As autoridades meteorológicas alertam para risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios e grandes deslizamentos de encostas, em cidades com áreas de risco. O Inmet recomenda que a população desligue aparelhos elétricos, observe alterações nas encostas, permaneça em local abrigado.

Regiões com risco de elevado acumulado de chuva entre o RS e SC

