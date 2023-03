Região fecha fevereiro com saldo positivo na criação de emprego

Dados do Caged mostram que, assim como em janeiro deste ano, o setor de serviços liderou as contratações em fevereiro. Carteira de trabalho e previdência social

Reprodução/Agência Brasil

O Vale do Paraíba e região bragantina fecharam o mês de fevereiro com saldo positivo na criação de postos de trabalho. Foram criadas 3.063 vagas de emprego, segundo balanço mensal divulgado nesta terça-feira (29) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O resultado positivo segue a tendência de janeiro, que teve o setor de serviços liderando a abertura de vagas em toda a região. Porém, se comparado com fevereiro de 2022, o desempenho é 30,54% inferior.

O setor que liderou carteiras assinadas foi o de serviços, que teve 2.897 contratações, seguido da indústria (5.014) e construção (26).

Em toda a região, São José dos Campos teve o melhor resultado em fevereiro, com abertura de 489 vagas, seguida de Pindamonhangaba (486) e Guaratinguetá (373).

Vittorio Rienzo