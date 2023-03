Região fecha janeiro com saldo positivo na geração de emprego, aponta Caged

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados nesta quinta-feira (9).

Taubaté liderou a geração de novas vagas em toda a região

Divulgação/Seteq

O Vale do Paraíba e região bragantina fecharam o mês de janeiro com saldo positivo na criação de novos postos de trabalho superando, inclusive, o resultado do mesmo período de 2022.

Conforme os dados divulgados nesta quinta-feira (9) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), em janeiro deste ano o saldo positivo foi de 1.545 novos postos de trabalho, 28,22% superior ao registrado no mesmo mês de 2022, quando foram contabilizadas 1.205 vagas.

O setor com maior contratação foi o segmento de serviços, com 1.678 novas vagas. Apesar disso, o comércio foi a área com maior queda, com 1.560 postos fechados.

Indústria e construção também fecharam em alta, com saldo positivo de 914 e 507 postos, respectivamente.

Em toda a região, Taubaté foi a cidade com maior saldo na criação de vagas, com 647 aberturas de emprego. Em seguida aparece São José dos Campos, com 465 novos postos.

Desempenho positivo das cidades:

Taubaté: 647

São Jose dos Campos: 465

São Sebastião: 353

Bragança Paulista: 307

Atibaia: 200

Desempenho negativo das cidades:

Arapeí: -3

Areias: -5

Canas: -6

São Bento do Sapucaí: -6

Natividade da Serra: -7

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

pappa2200