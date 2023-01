Região Metropolitana de Porto Alegre registra prévia da inflação de 0,34% em janeiro, diz IBGE

Alta foi a quarta consecutiva após dois meses de deflação e está abaixo da média nacional, de 0,55%. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou 4,07%, acima dos 3,93% observados no período imediatamente anterior. Cédula de R$ 20

A Região Metropolitana de Porto Alegre registrou prévia da inflação de 0,34% em janeiro, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado nesta terça-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A alta foi a quarta consecutiva após dois meses de deflação e está abaixo da média nacional (0,55%).

Em dezembro, a taxa teve alta de 0,56%. Nos últimos 12 meses, o índice acumulou 4,07%, acima dos 3,93% observados no período imediatamente anterior.

Conforme o levantamento, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete registraram alta em janeiro. Comunicação, com 2,25%, teve a maior variação. Na sequência, aparecem Habitação (0,72%), Vestuário (0,72%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,67%), Despesas Pessoais (0,68%), Transportes (0,16%) e Educação (0,13%). (Veja o gráfico abaixo)

A variação negativa ficou por conta de Alimentação e Bebidas (- 0,47%) e Artigos de Residência (-0,23%). As principais influências para esse resultado vieram da cebola (-17,81%), do tomate (- 5,75%), do leite longa vida (- 4,20%) e das carnes (-0,66%). Do outro lado, estão a laranja-baía (18,11%) e a batata-inglesa (6,17%).

Os preços para definir o cálculo foram coletados entre 14 de dezembro de 2022 e 12 de janeiro de 2023. Os valores foram comparados com os vigentes no período de 15 novembro a 13 de dezembro de 2022.

Cebola e tomate foram as principais influências para variação negativa do grupo Alimentação e Bebidas

