Região onde balão com 3 pessoas caiu em SC é a ‘Capital dos Canyons’ e já foi cenário de ‘café nas alturas’

Prefeitura de Praia Grande, no Sul catarinense, informou que apura as causas do acidente que deixou piloto e casal de turistas feridos nesta quarta-feira. Município é conhecido pelos passeios de balão. Balão cai durante passeio e deixa três pessoas feridas em SC

A região onde um balão com três pessoas caiu nesta quarta-feira (25) é conhecida pelos passeios nas alturas e pela vista da maior cadeia de cânions da América Latina. A prefeitura de Praia Grande, no Sul catarinense, de onde o voo partiu, informou que apura as causas do acidente que deixou piloto e casal de turistas feridos (nota completa abaixo).

Conhecida como a “Capital dos Canyons”, a cidade recebeu o projeto “Café da Manhã nas Alturas” no final de 2022, quando uma mesa de piquenique foi pendurada na cesta de um balão, que sobrevoou Praia Grande com quatro pessoas sentadas.

‘Café nas Alturas’ aconteceu em balão de Praia Grande

O município também já foi destaque internacional em dezembro de 2021, quando o atleta Rafael Bridi alcançou a marca de uma travessia entre dois balões de ar quente.

Na ocasião, ao cruzar a fita de highline a mais de 1,9 mil metros de altura, ele estabeleceu o novo recorde mundial, chancelado pelo Guinness Book.

Em janeiro de 2022, a cidade de Praia Grande, que apesar do nome não é banhada pelo mar, foi eleita o 2º melhor lugar do país e o 22º do mundo para quem prefere destinos de sol, segundo levantamento do site de viagens Tripadvisor.

A lista foi feita com base nas avaliações e comentários feitos pelos próprios turistas na plataforma.

A cidade tem potencial turístico e recebe turistas interessados em fazer voos de balão, trilhas, cachoeiras e passeios de cavalo.

Acidente

No início da manhã desta quarta-feira, três pessoas, um piloto e dois turistas de Curitiba (PR), precisaram ser encaminhadas a hospitais da região após a queda de um balão (assista no topo da matéria).

Em nota, a assessoria do município escreveu que vai promover ações de segurança para novas ocorrências do tipo não aconteçam. As circunstâncias da queda e a distância do balão para o chão são apuradas.

Brasileiro quebra recorde mundial ao atravessar em uma fita esticada entre dois balões

Passeios nas alturas

Os voos acontecem sempre ao nascer do sol. Nos finais de semana, conforme a prefeitura, cerca de 30 balões, de diferentes agências, costumam sobrevoar a região em uma única manhã.

A cidade catarinense está na região com a maior cadeia de cânions da América Latina e fica aos pés do trecho mais abrupto da Serra, onde estão alguns dos canyons mais famosos da região sul, como o Itaimbezinho e o Malacara.

Caminhos dos Cânions

Região com a maior cadeia de cânions da América Latina

Além dos passeios, travessias de highline entre dois balões já foram realizadas em Praia Grande duas vezes.

O highline é a modalidade onde os praticantes caminham sobre o slackline na altura, utilizando uma fita de 2,5 cm de largura.

Nota da prefeitura

“A Prefeitura de Praia Grande vem a público informar que tomou conhecimento na manhã desta quarta-feira, 25 de janeiro, de um acidente de balão ocorrido por volta das 6h30min na localidade de Timbopeba, no município de São João do Sul.

O Governo do Município lamenta profundamente o ocorrido e reforça que prontamente se colocou à disposição para o socorro e atendimento das três vítimas, um piloto e dois turistas. Todos os envolvidos foram encaminhados para hospitais da região para que tenham o atendimento e suporte necessários para que a segurança e integridade física de todos sejam preservados.

Diante do ocorrido, a Prefeitura de Praia Grande montou um comitê para entender e apurar as causas do acidente, bem como estudar e promover ações de segurança para que fatos como estes não venham ocorrer novamente.

Os turistas que visitam a região querem viver as melhores experiências, com empresas e profissionais responsáveis que prestam esse serviço turístico com conforto e segurança, e para isso que a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Turismo continuarão empregando todo esforço e dedicação.

Comunicamos que, em breve, o Governo Municipal irá se manifestar de forma coletiva em horário e local a definir.”

