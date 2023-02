Região tem aumento de 27% no número de alertas de desastres naturais

Ubatuba, São Sebastião e São José dos Campos lideram o número de alertas Imagem ilustrativa sobre informações captadas e repassadas por radares meteorológicos

Enxurradas, grandes alagamentos e inundações foram responsáveis por 75 dos 140 alertas emitidos pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) em toda a região do Vale do Paraíba, em 2022. O acumulado é 27,27% superior ao registrado em 2021.

Do total de alertas emitidos no ano passado, 75 foram hidrológicos, que compreendem enxurradas, grandes, alagamentos e inundações, e 65 geodinâmicos, que basicamente são deslizamentos de terra. Já em 2021, foram 110 alertas, 62 hidrológicos e 48 geodinâmicos.

No ano passado, Ubatuba liderou o ranking, com 28 alertas, seguido de São Sebastião (21) e São José dos Campos (19). Juntos, os municípios somaram 68 disparos de notificações sobre desastres hidrológicos.

Já em relação aos alertas geodinâmicos, três cidades do Litoral Norte ocuparam o topo da lista em 2022, sendo elas Ubatuba (14), São Sebastião (10) e Caraguatatuba (9).

Segundo Pedro Ivo Camarinha, tecnologista especialista em geodinâmica de desastres do Cemaden, essa variação se deve a fenômenos como a zona de convergência do Atlântico Sul.

“Embora nos dois anos tivesse uma La Nina atuando entre o final de 2021 e início de 2022, ela estava bem forte e favoreceu mais zonas de convergência do Atlântico Sul, quando uma frente fria se estaciona no Sudeste e fica por uns cinco dias mais ou menos. Esse tipo de fenômeno, chamado também de ZCAS, é um dos principais responsáveis por trazer grandes volumes de chuva nessa época, o que acabou puxando as estatísticas para cima”, explicou.

Esse é um fenômeno que alinha frentes frias com áreas de grande instabilidade da região central do Brasil, fazendo com uma banda de nebulosidade e chuva fiquem quase estacionados por vários dias seguidos em uma determinada região.

Ainda conforme Camarinha, não é possível explicar o aumento no número de ZCAS. “É preciso aprofundar no assunto, mas este aumento observado pode estar ligado à ocorrência da La Niña, que facilita a formação de ZCAS no Sudeste. Embora na estação chuvosas de 2020-2021 também tivesse uma La Niña atuando, outras condições climáticas de grande escala não eram exatamente iguais e, portanto, não favoreceu tantas ZCAS quanto na temporada”, afirmou.

Na RMVale e Região Bragantina, existem três radares meteorológicos que fornecem informações em tempo real, sendo eles o de São Roque (SP), Pico do Couto (RJ) e em São José dos Campos.

Em São José, o radar RMT 0200, instalado no interior do Parque Tecnológico, é um sistema de última geração e o único no Brasil a empregar tal tecnologia para a detecção de fenômenos meteorológicos a longas distâncias.

O equipamento tem 18 metros de altura e consegue monitorar a um raio de até 400 km, com a previsão de fenômenos intensos que possam provocar desastres naturais.

Hoje, o Cemaden monitora 1.038 municípios do Brasil considerados prioritários e envia à Defesa Civil informações precisas e bem apuradas sobre ocorrências de desastres naturais como prevenção ao municípios.

