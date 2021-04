Regina Elisabetta: dopo la morte del Principe Filippo, un nuovo lutto per sua Maestà

La Regina Elisabetta sta vivendo un periodo davvero buio; nonostante oggi sia il suo compleanno, la Sovrana non riesce a sorridere. Da pochi giorni ha dovuto dire addio al suo amato Filippo, dopo oltre 70 anni di vita insieme e oggi vive un altro terribile lutto: Sir Michael Oswald, suo grande amico e collaboratore della Famiglia Reale da più di 50 anni è venuto a mancare proprio di recente.

La Regina Elisabetta e suo marito Filippo

Regina Elisabetta a lutto

La Regina Elisabetta non ha potuto ancora elaborare la morte del Duca di Edimburgo, nonché suo marito Filippo, e già deve far fronte a un altro terribile vuoto: secondo i tabloid inglesi, Sua Maestà potrebbe lasciare gli incarichi ufficiali per rimanere sola con il suo dolore. Se questo dovesse accadere toccherà a Carlo, suo figlio, gestire la Monarchia. Sembra che quest’ultimo si starebbe organizzando per prendere il comando assieme a suo figlio William, ma la Regina Elisabetta non vuole di certo abdicare, di conseguenza non ci sarà nessuna incoronazione ufficiale e nessun passaggio di consegne ufficiali documentato da una cerimonia in grande stile, come si usa solitamente.

Elisabetta II non abdicherà

Elisabetta non ne vuole sapere di fare un summit familiare per delegare a suo figlio Carlo e a suo nipote William gli oneri di corte, ma fonti vicine alla Famiglia Reale fanno sapere che oggi la Regina non si trova nelle condizioni psicologiche ottimali per affrontare anche questa faida “casalinga”. In questo momento Sua Maestà vuole solamente elaborare il grande dolore di due lutti inaspettati.

Chi era Sir Michael Oswald?

Sir Michael Oswald è morto all’età di 86 anni ed è stato per tantissimi anni manager dei Royal Studs e del Nation Hunt Racing Adviser, ovvero consigliere delle corse dei cavalli, nonché amico e collaboratore della Regina. Il loro rapporto lavorativo andava avanti dal 1970.

Lo scorso anno, poi, è giunta per lui la nomina di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine Reale Vittoriano. Sir Michael Oswald era sposato con Lady Angela Cecil, figlia del Sesto Marchese di Exeter ed ex dama di compagnia della Regina Madre; ecco le parole di sua moglie dopo la sua dipartita: